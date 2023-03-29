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Путин поручил провести международный форум "Россия" - РИА Новости, 29.03.2023
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22:45 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/forum-1861714052.html
Путин поручил провести международный форум "Россия"
Путин поручил провести международный форум "Россия" - РИА Новости, 29.03.2023
Путин поручил провести международный форум "Россия"
Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ и образовать оргкомитет,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:45
2023-03-29T22:45
общество
россия
москва
владимир путин
сергей кириенко
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ и образовать оргкомитет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ постановляю: Установить, что Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 года в Москве на территории ВДНХ", - говорится в документе. Этим же указом Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума. Его председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.
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общество, россия, москва, владимир путин, сергей кириенко
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Путин поручил провести международный форум "Россия"

Президент Путин поручил провести в Москве на ВДНХ международный форум "Россия"

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати"
Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ и образовать оргкомитет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ постановляю: Установить, что Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 года в Москве на территории ВДНХ", - говорится в документе.
Этим же указом Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума.
Его председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.
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