https://ria.ru/20230329/forum-1861714052.html
Путин поручил провести международный форум "Россия"
Путин поручил провести международный форум "Россия" - РИА Новости, 29.03.2023
Путин поручил провести международный форум "Россия"
Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ и образовать оргкомитет,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:45
2023-03-29T22:45
2023-03-29T22:45
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ и образовать оргкомитет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ постановляю: Установить, что Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 года в Москве на территории ВДНХ", - говорится в документе. Этим же указом Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума. Его председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.
https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861561806.html
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общество, россия, москва, владимир путин, сергей кириенко
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Путин поручил провести международный форум "Россия"
Президент Путин поручил провести в Москве на ВДНХ международный форум "Россия"