https://ria.ru/20230329/forum-1861714052.html

Путин поручил провести международный форум "Россия"

Путин поручил провести международный форум "Россия" - РИА Новости, 29.03.2023

Путин поручил провести международный форум "Россия"

Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ и образовать оргкомитет,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:45

2023-03-29T22:45

2023-03-29T22:45

общество

россия

москва

владимир путин

сергей кириенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ и образовать оргкомитет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ постановляю: Установить, что Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 года в Москве на территории ВДНХ", - говорится в документе. Этим же указом Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума. Его председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861561806.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, владимир путин, сергей кириенко