https://ria.ru/20230329/forum-1861663644.html

Представители 22 регионов приедут в Татарстан на форум по энергетике

Представители 22 регионов приедут в Татарстан на форум по энергетике - РИА Новости, 29.03.2023

Представители 22 регионов приедут в Татарстан на форум по энергетике

Представители 22 российских регионов примут участие в Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности, сообщил заместитель... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:01

2023-03-29T18:01

2023-03-29T18:01

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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Представители 22 российских регионов примут участие в Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев. "Мероприятие себя уже зарекомендовало как эффективная региональная и межрегиональная площадка для демонстрации современных энергоэффективных технологий, обсуждения актуальных вопросов, обмена мнениями, взаимодействия экспертов, представителей федеральных и региональных органов власти и предпринимателей… В настоящее время участие в форуме подтверждают представители 22 субъектов РФ", - сказал Минибаев журналистам. В частности, по его словам, об участии в форуме уже заявили руководители федеральных и региональных органов власти, ведомств, предприятий и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Чечни, Марий Эл и других регионов. Кроме того, участие в выставке TatEnergyExpo-2023 в рамках форума примут более 70 компаний из России и Белоруссии. Одними из ключевых тем форума, по информации замминистра, будут технологический суверенитет и импортозамещение. Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности пройдет с 5 по 7 апреля в международном выставочном центре "Казань Экспо". В его рамках состоятся заседание правительства Татарстана "О ходе реализации государственной программы "Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан" в 2022 году и задачах на 2023 год", специализированная выставка TatEnergyExpo-2023, круглые столы "Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Новые реалии", "Устойчивое развитие гидроэнергетики. Экологические аспекты", выездное совещание "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан", различные конкурсы на тему энергосбережения, молодежный день "Мы выбираем энергоэффективность". Всего в деловую программу форума включено 19 мероприятий.

https://ria.ru/20230320/tatarstan-1859386465.html

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