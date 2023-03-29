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В Вене экоактивисты окрасили фонтаны в зеленый цвет - РИА Новости, 29.03.2023
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12:53 29.03.2023
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В Вене экоактивисты окрасили фонтаны в зеленый цвет
В Вене экоактивисты окрасили фонтаны в зеленый цвет - РИА Новости, 29.03.2023
В Вене экоактивисты окрасили фонтаны в зеленый цвет
Климатические активисты Extinction Rebellion в ночь на среду окрасили в зеленый шесть фонтанов в Вене в знак протеста против "гринвошинга" газовой... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:53
2023-03-29T12:53
вена
в мире
экология
природный газ
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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Климатические активисты Extinction Rebellion в ночь на среду окрасили в зеленый шесть фонтанов в Вене в знак протеста против "гринвошинга" газовой промышленности. По мнению активистов, ископаемая промышленность сжигает "общее будущее ради своей прибыли". "Гринвошингом" или "зеленым отмыванием" называют действия производителей, когда они с помощью недобросовестной "зеленой" рекламы вводят в заблуждение потребителей относительно экологической чистоты того или иного продаваемого продукта.
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вена, в мире, экология, природный газ
Вена, В мире, Экология, Природный газ
В Вене экоактивисты окрасили фонтаны в зеленый цвет

В Вене экоактивисты Extinction Rebellion ночью окрасили фонтаны в зеленый цвет

© Фото : Extinction Rebellion AustriaФонтан в Вене, окрашенный в зеленый цвет
Фонтан в Вене, окрашенный в зеленый цвет - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Extinction Rebellion Austria
Фонтан в Вене, окрашенный в зеленый цвет
Читать ria.ru в
ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Климатические активисты Extinction Rebellion в ночь на среду окрасили в зеленый шесть фонтанов в Вене в знак протеста против "гринвошинга" газовой промышленности.
«
"Ночью мы окрасили шесть фонтанов в Вене в зеленый цвет в знак протеста против "гринвошинга" газовой промышленности", - сообщило австрийское отделение Extinction Rebellion в своем Twitter.
По мнению активистов, ископаемая промышленность сжигает "общее будущее ради своей прибыли".
"Гринвошингом" или "зеленым отмыванием" называют действия производителей, когда они с помощью недобросовестной "зеленой" рекламы вводят в заблуждение потребителей относительно экологической чистоты того или иного продаваемого продукта.
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