https://ria.ru/20230329/fontany-1861513928.html

В Вене экоактивисты окрасили фонтаны в зеленый цвет

В Вене экоактивисты окрасили фонтаны в зеленый цвет - РИА Новости, 29.03.2023

В Вене экоактивисты окрасили фонтаны в зеленый цвет

Климатические активисты Extinction Rebellion в ночь на среду окрасили в зеленый шесть фонтанов в Вене в знак протеста против "гринвошинга" газовой... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:53

2023-03-29T12:53

2023-03-29T12:53

вена

в мире

экология

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861510245_0:1093:2048:2245_1920x0_80_0_0_3eee82c28ceeb525d1a4858a843785eb.jpg

ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Климатические активисты Extinction Rebellion в ночь на среду окрасили в зеленый шесть фонтанов в Вене в знак протеста против "гринвошинга" газовой промышленности. По мнению активистов, ископаемая промышленность сжигает "общее будущее ради своей прибыли". "Гринвошингом" или "зеленым отмыванием" называют действия производителей, когда они с помощью недобросовестной "зеленой" рекламы вводят в заблуждение потребителей относительно экологической чистоты того или иного продаваемого продукта.

https://ria.ru/20230328/zavod-1861288263.html

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вена, в мире, экология, природный газ