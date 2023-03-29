https://ria.ru/20230329/eksport-1861422873.html

Американская компания Cargil прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ

Американская компания Cargil прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023

Американская компания Cargil прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ

Крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil прекратит экспортировать зерно из России, пишет РБК. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T06:33

2023-03-29T06:33

2023-03-29T09:55

экономика

цены на нефть

россия

оксана лут

рбк (медиагруппа)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil прекратит экспортировать зерно из России, пишет РБК.Как сообщило издание, во вторник заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут получила от компании информацию о том, что компания прекращает экспорт российского зерна. Тем не менее в министерстве заявили, что уход Cargil не отразится на экпорте.В Cargil уточнили, что от экспорта зерна из России предприятие откажется в следующем сельскохозяйственном сезоне "в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациям Министерства сельского хозяйства".Cargil входит в десятку крупнейших экспортеров зерна из России. На российском рынке компания появилась в 1991 году, в 2022-м инвестиции в российские предприятия прекратились.

https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858738699.html

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экономика, цены на нефть, россия, оксана лут, рбк (медиагруппа), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)