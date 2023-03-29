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Американская компания Cargil прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
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06:33 29.03.2023 (обновлено: 09:55 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/eksport-1861422873.html
Американская компания Cargil прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ
Американская компания Cargil прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
Американская компания Cargil прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ
Крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil прекратит экспортировать зерно из России, пишет РБК. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:33
2023-03-29T09:55
экономика
цены на нефть
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оксана лут
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil прекратит экспортировать зерно из России, пишет РБК.Как сообщило издание, во вторник заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут получила от компании информацию о том, что компания прекращает экспорт российского зерна. Тем не менее в министерстве заявили, что уход Cargil не отразится на экпорте.В Cargil уточнили, что от экспорта зерна из России предприятие откажется в следующем сельскохозяйственном сезоне "в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациям Министерства сельского хозяйства".Cargil входит в десятку крупнейших экспортеров зерна из России. На российском рынке компания появилась в 1991 году, в 2022-м инвестиции в российские предприятия прекратились.
https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858738699.html
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экономика, цены на нефть, россия, оксана лут, рбк (медиагруппа), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Оксана Лут, РБК (медиагруппа), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Американская компания Cargil прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ

РБК: американская компания Cargil заявила о прекращении экспорта зерна из России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Крупный американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil прекратит экспортировать зерно из России, пишет РБК.
Как сообщило издание, во вторник заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут получила от компании информацию о том, что компания прекращает экспорт российского зерна. Тем не менее в министерстве заявили, что уход Cargil не отразится на экпорте.
В Cargil уточнили, что от экспорта зерна из России предприятие откажется в следующем сельскохозяйственном сезоне "в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациям Министерства сельского хозяйства".
Cargil входит в десятку крупнейших экспортеров зерна из России. На российском рынке компания появилась в 1991 году, в 2022-м инвестиции в российские предприятия прекратились.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияОксана ЛутРБК (медиагруппа)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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