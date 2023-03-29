https://ria.ru/20230329/dtp-1861431141.html
В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей
В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей - РИА Новости, 29.03.2023
В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей
Водителя, который сбил двух детей в Тынде Амурской области, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель СУСК региона. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:28
2023-03-29T08:28
2023-03-29T08:28
происшествия
тында
амурская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар - РИА Новости. Водителя, который сбил двух детей в Тынде Амурской области, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель СУСК региона. ДТП произошло 25 марта в 22.05 по местному времени. Пьяный 35-летний мужчина за рулем Nissan Note сбил двоих детей. 10-летняя девочка погибла сразу, ее друга, 13-летнего мальчика, в тяжелом состоянии доставили в больницу. С места ДТП водитель скрылся, но позже его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Расследование дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
тында
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тында, амурская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тында, Амурская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей
Водителя, в пьяном виде сбившего двух детей в Тынде, арестовали на два месяца