https://ria.ru/20230329/dtp-1861431141.html

В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей

В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей - РИА Новости, 29.03.2023

В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей

Водителя, который сбил двух детей в Тынде Амурской области, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель СУСК региона. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:28

2023-03-29T08:28

2023-03-29T08:28

происшествия

тында

амурская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар - РИА Новости. Водителя, который сбил двух детей в Тынде Амурской области, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель СУСК региона. ДТП произошло 25 марта в 22.05 по местному времени. Пьяный 35-летний мужчина за рулем Nissan Note сбил двоих детей. 10-летняя девочка погибла сразу, ее друга, 13-летнего мальчика, в тяжелом состоянии доставили в больницу. С места ДТП водитель скрылся, но позже его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Расследование дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

тында

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тында, амурская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)