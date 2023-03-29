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В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей - РИА Новости, 29.03.2023
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08:28 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/dtp-1861431141.html
В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей
В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей - РИА Новости, 29.03.2023
В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей
Водителя, который сбил двух детей в Тынде Амурской области, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель СУСК региона. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:28
2023-03-29T08:28
происшествия
тында
амурская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар - РИА Новости. Водителя, который сбил двух детей в Тынде Амурской области, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель СУСК региона. ДТП произошло 25 марта в 22.05 по местному времени. Пьяный 35-летний мужчина за рулем Nissan Note сбил двоих детей. 10-летняя девочка погибла сразу, ее друга, 13-летнего мальчика, в тяжелом состоянии доставили в больницу. С места ДТП водитель скрылся, но позже его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Расследование дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
тында
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происшествия, тында, амурская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тында, Амурская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тынде арестовали водителя, сбившего двух детей

Водителя, в пьяном виде сбившего двух детей в Тынде, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар - РИА Новости. Водителя, который сбил двух детей в Тынде Амурской области, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель СУСК региона.
ДТП произошло 25 марта в 22.05 по местному времени. Пьяный 35-летний мужчина за рулем Nissan Note сбил двоих детей. 10-летняя девочка погибла сразу, ее друга, 13-летнего мальчика, в тяжелом состоянии доставили в больницу. С места ДТП водитель скрылся, но позже его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.
«
"В понедельник ему назначена мера пресечения - его арестовали на два месяца. Содержится он в изоляторе в Тынде", - уточнил агентству собеседник.
Расследование дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
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ПроисшествияТындаАмурская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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