https://ria.ru/20230329/doma-1861698591.html
Власти Удмуртии в 2023 году построят 83 дома для сельхозработников
Власти Удмуртии в 2023 году построят 83 дома для сельхозработников - РИА Новости, 29.03.2023
Власти Удмуртии в 2023 году построят 83 дома для сельхозработников
Власти Удмуртии в 2023 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" построят 83 дома для работников сельского хозяйства, заявил глава региона... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:19
2023-03-29T20:19
2023-03-29T20:19
удмуртская республика
воткинский район
глазовский район
завьяловский район
александр бречалов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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УФА, 29 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии в 2023 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" построят 83 дома для работников сельского хозяйства, заявил глава региона Александр Бречалов. "Будем строить. Для сельхозработников – механизаторов, агрономов, животноводов в этом году дополнительно построим еще 57 домов. Республика получит допфинансирование по программе "Комплексное развитие сельских территорий", - написал в своем телеграм-канале Бречалов. По его словам, для работников сельского хозяйства возведут почти 4 тысячи квадратных метров жилья. "Пять домов для специалистов сельхозпредприятия "Мир" в Воткинского района, 12 – в хозяйствах "Коммунар" и "Кожильский" в Глазовском районе, 2 – для сотрудников предприятия "им. Азина" в Завьяловском районе, 37 домов – в Сарапульском районе, в том числе – для работников "Восточного"и "Русской Нивы", 1 двухквартирный дом в КФХ А.Чупина в Красногорском районе", - сообщил глава Удмуртии. Он отметил, дома для сотрудников сельхозпредприятий будут строить вместе — хозяйства тоже вложатся в строительные работы. А через 5 лет их работники смогут выкупить жилье за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%. "В наших планах на год уже были 26 домов в Кезском, Шарканском, Алнашском, Воткинском, Селтинском, Дебесском, Красногорском, Увинском, Юкаменском районах. Теперь их станет 83", - пояснил Бречалов. В пресс-службе главы региона сообщили, что Удмуртия получит от Минсельхоза России более 213 миллионов рублей дополнительно по программе "Комплексное развитие сельских территорий" на строительство домов по договору найма жилого помещения.
https://ria.ru/20230324/pomosch-1860303314.html
https://ria.ru/20230323/plan-1860154824.html
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глазовский район
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воткинский район, глазовский район, завьяловский район, александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Удмуртская Республика, Воткинский район, Глазовский район, Завьяловский район, Александр Бречалов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
УФА, 29 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии в 2023 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" построят 83 дома для работников сельского хозяйства, заявил глава региона Александр Бречалов.
"Будем строить. Для сельхозработников – механизаторов, агрономов, животноводов в этом году дополнительно построим еще 57 домов. Республика получит допфинансирование по программе "Комплексное развитие сельских территорий", - написал в своем телеграм-канале Бречалов.
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По его словам, для работников сельского хозяйства возведут почти 4 тысячи квадратных метров жилья.
"Пять домов для специалистов сельхозпредприятия "Мир" в Воткинского района
, 12 – в хозяйствах "Коммунар" и "Кожильский" в Глазовском районе
, 2 – для сотрудников предприятия "им. Азина" в Завьяловском районе
, 37 домов – в Сарапульском районе
, в том числе – для работников "Восточного"и "Русской Нивы", 1 двухквартирный дом в КФХ А.Чупина в Красногорском районе", - сообщил глава Удмуртии.
Он отметил, дома для сотрудников сельхозпредприятий будут строить вместе — хозяйства тоже вложатся в строительные работы. А через 5 лет их работники смогут выкупить жилье за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%.
"В наших планах на год уже были 26 домов в Кезском, Шарканском, Алнашском, Воткинском, Селтинском, Дебесском, Красногорском, Увинском, Юкаменском районах. Теперь их станет 83", - пояснил Бречалов.
В пресс-службе главы региона сообщили, что Удмуртия получит от Минсельхоза России
более 213 миллионов рублей дополнительно по программе "Комплексное развитие сельских территорий" на строительство домов по договору найма жилого помещения.
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