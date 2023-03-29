https://ria.ru/20230329/doma-1861698591.html

Власти Удмуртии в 2023 году построят 83 дома для сельхозработников

Власти Удмуртии в 2023 году построят 83 дома для сельхозработников - РИА Новости, 29.03.2023

Власти Удмуртии в 2023 году построят 83 дома для сельхозработников

Власти Удмуртии в 2023 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" построят 83 дома для работников сельского хозяйства, заявил глава региона... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:19

2023-03-29T20:19

2023-03-29T20:19

удмуртская республика

воткинский район

глазовский район

завьяловский район

александр бречалов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602469236_49:500:2802:2048_1920x0_80_0_0_7fe3e8289166eb70b3ce415fa3d7b98a.jpg

УФА, 29 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии в 2023 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" построят 83 дома для работников сельского хозяйства, заявил глава региона Александр Бречалов. "Будем строить. Для сельхозработников – механизаторов, агрономов, животноводов в этом году дополнительно построим еще 57 домов. Республика получит допфинансирование по программе "Комплексное развитие сельских территорий", - написал в своем телеграм-канале Бречалов. По его словам, для работников сельского хозяйства возведут почти 4 тысячи квадратных метров жилья. "Пять домов для специалистов сельхозпредприятия "Мир" в Воткинского района, 12 – в хозяйствах "Коммунар" и "Кожильский" в Глазовском районе, 2 – для сотрудников предприятия "им. Азина" в Завьяловском районе, 37 домов – в Сарапульском районе, в том числе – для работников "Восточного"и "Русской Нивы", 1 двухквартирный дом в КФХ А.Чупина в Красногорском районе", - сообщил глава Удмуртии. Он отметил, дома для сотрудников сельхозпредприятий будут строить вместе — хозяйства тоже вложатся в строительные работы. А через 5 лет их работники смогут выкупить жилье за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%. "В наших планах на год уже были 26 домов в Кезском, Шарканском, Алнашском, Воткинском, Селтинском, Дебесском, Красногорском, Увинском, Юкаменском районах. Теперь их станет 83", - пояснил Бречалов. В пресс-службе главы региона сообщили, что Удмуртия получит от Минсельхоза России более 213 миллионов рублей дополнительно по программе "Комплексное развитие сельских территорий" на строительство домов по договору найма жилого помещения.

https://ria.ru/20230324/pomosch-1860303314.html

https://ria.ru/20230323/plan-1860154824.html

воткинский район

глазовский район

завьяловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воткинский район, глазовский район, завьяловский район, александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)