https://ria.ru/20230329/dogkhanter-1861503704.html
Во Владивостоке догхантера арестовали за поджог вольеров с собаками
Во Владивостоке догхантера арестовали за поджог вольеров с собаками - РИА Новости, 29.03.2023
Во Владивостоке догхантера арестовали за поджог вольеров с собаками
Житель Владивостока заключен под стражу по подозрению в поджоге вольеров с собаками, сообщает прокуратура Приморья в среду. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:35
2023-03-29T12:35
2023-03-29T12:35
происшествия
владивосток
россия
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Житель Владивостока заключен под стражу по подозрению в поджоге вольеров с собаками, сообщает прокуратура Приморья в среду. Изначально его задержали в начале марта за отравление бездомных собак, изъяв перцовый баллончик, таблетки и список мест Владивостока, где обитают бродячие животные. В полицейском главке РИА Новости уточнили, что задержанный ранее дважды привлекался к ответственности по уголовной статье о жестоком обращении с животными: один раз ему был назначен штраф, второй - обязательные работы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что речь идет об известном среди зоозащитников догхантере Даниле Кислицыне. Недавно в местных СМИ распространилась информация, что этот мужчина уже не первый раз поджигает траву у приюта для собак. В региональном отделении "Единой России" после этого призвали арестовать Кислицына. Также там со ссылкой на представителей приюта отмечали, что во время одного из предыдущих его поджогов в огне погибла собака. "Мужчина 39 лет подозревается в том, что в ноябре 2022 года… умышленно поджег один из четырех вольеров, в которых содержались семь собак, после чего скрылся с места преступления. Погибла одна из собак, а размер имущественного ущерба превысил 250 тысяч рублей. Сегодня с учетом позиции прокурора суд заключил мужчину под стражу сроком на 1 месяц 13 суток", - говорится в релизе прокуратуры. Дело на мужчину возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". В прокуратуре РИА Новости подтвердили, что речь идет о Кислицыне. В 2014 году полиция сообщала о задержании некоего жителя Владивостока, отравившего около тысячи собак. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч рублей. СМИ отмечали, что речь идет о том же Кислицыне. Его фото с камер наблюдения периодически всплывают в соцсетях. Зоозащитники подозревают, что он причастен к отравлению собак в нескольких районах города.
https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html
https://ria.ru/20211108/doghunters-1757992721.html
https://ria.ru/20230327/sobaki-1860957778.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке догхантера арестовали за поджог вольеров с собаками
Известного во Владивостоке догхантера арестовали за поджог вольеров с собаками
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости.
Житель Владивостока заключен под стражу по подозрению в поджоге вольеров с собаками, сообщает
прокуратура Приморья в среду.
Изначально его задержали в начале марта за отравление бездомных собак, изъяв перцовый баллончик, таблетки и список мест Владивостока, где обитают бродячие животные.
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма
В полицейском главке РИА Новости уточнили, что задержанный ранее дважды привлекался к ответственности по уголовной статье о жестоком обращении с животными: один раз ему был назначен штраф, второй - обязательные работы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что речь идет об известном среди зоозащитников догхантере Даниле Кислицыне.
Недавно в местных СМИ распространилась информация, что этот мужчина уже не первый раз поджигает траву у приюта для собак. В региональном отделении "Единой России
" после этого призвали арестовать Кислицына. Также там со ссылкой на представителей приюта отмечали, что во время одного из предыдущих его поджогов в огне погибла собака.
"Мужчина 39 лет подозревается в том, что в ноябре 2022 года… умышленно поджег один из четырех вольеров, в которых содержались семь собак, после чего скрылся с места преступления. Погибла одна из собак, а размер имущественного ущерба превысил 250 тысяч рублей. Сегодня с учетом позиции прокурора суд заключил мужчину под стражу сроком на 1 месяц 13 суток", - говорится в релизе прокуратуры.
Кинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеров
Дело на мужчину возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ
"Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". В прокуратуре РИА Новости подтвердили, что речь идет о Кислицыне.
В 2014 году полиция сообщала о задержании некоего жителя Владивостока, отравившего около тысячи собак. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч рублей. СМИ отмечали, что речь идет о том же Кислицыне. Его фото с камер наблюдения периодически всплывают в соцсетях. Зоозащитники подозревают, что он причастен к отравлению собак в нескольких районах города.
Источник рассказал о женщине, погибшей от укусов собак в Астрахани