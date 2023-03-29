https://ria.ru/20230329/dogkhanter-1861503704.html

Во Владивостоке догхантера арестовали за поджог вольеров с собаками

Во Владивостоке догхантера арестовали за поджог вольеров с собаками - РИА Новости, 29.03.2023

Во Владивостоке догхантера арестовали за поджог вольеров с собаками

Житель Владивостока заключен под стражу по подозрению в поджоге вольеров с собаками, сообщает прокуратура Приморья в среду. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:35

2023-03-29T12:35

2023-03-29T12:35

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Житель Владивостока заключен под стражу по подозрению в поджоге вольеров с собаками, сообщает прокуратура Приморья в среду. Изначально его задержали в начале марта за отравление бездомных собак, изъяв перцовый баллончик, таблетки и список мест Владивостока, где обитают бродячие животные. В полицейском главке РИА Новости уточнили, что задержанный ранее дважды привлекался к ответственности по уголовной статье о жестоком обращении с животными: один раз ему был назначен штраф, второй - обязательные работы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что речь идет об известном среди зоозащитников догхантере Даниле Кислицыне. Недавно в местных СМИ распространилась информация, что этот мужчина уже не первый раз поджигает траву у приюта для собак. В региональном отделении "Единой России" после этого призвали арестовать Кислицына. Также там со ссылкой на представителей приюта отмечали, что во время одного из предыдущих его поджогов в огне погибла собака. "Мужчина 39 лет подозревается в том, что в ноябре 2022 года… умышленно поджег один из четырех вольеров, в которых содержались семь собак, после чего скрылся с места преступления. Погибла одна из собак, а размер имущественного ущерба превысил 250 тысяч рублей. Сегодня с учетом позиции прокурора суд заключил мужчину под стражу сроком на 1 месяц 13 суток", - говорится в релизе прокуратуры. Дело на мужчину возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". В прокуратуре РИА Новости подтвердили, что речь идет о Кислицыне. В 2014 году полиция сообщала о задержании некоего жителя Владивостока, отравившего около тысячи собак. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч рублей. СМИ отмечали, что речь идет о том же Кислицыне. Его фото с камер наблюдения периодически всплывают в соцсетях. Зоозащитники подозревают, что он причастен к отравлению собак в нескольких районах города.

https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html

https://ria.ru/20211108/doghunters-1757992721.html

https://ria.ru/20230327/sobaki-1860957778.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край