https://ria.ru/20230329/dobrovolets-1861583330.html

Омбудсмен рассказала о добровольце, ушедшем в зону спецоперации за сыном

Омбудсмен рассказала о добровольце, ушедшем в зону спецоперации за сыном - РИА Новости, 29.03.2023

Омбудсмен рассказала о добровольце, ушедшем в зону спецоперации за сыном

Житель Санкт-Петербурга отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, чтобы служить вместе со своим мобилизованным сыном, рассказала... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:17

2023-03-29T15:17

2023-03-29T15:17

специальная военная операция на украине

общество

санкт-петербург

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, чтобы служить вместе со своим мобилизованным сыном, рассказала городской уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова. "В одном из регионов нам рассказали о поступке 52-летнего отца из Петербурга. Он записался в добровольцы, чтобы быть со своим мобилизованным 30-летним сыном. Так они сейчас служат в одной части", - сказала она, выступая перед депутатами законодательного собрания города с ежегодным докладом о своей деятельности и о соблюдении прав и свобод человека. Агапитова также рассказала о случае, когда призванный по частичной мобилизации многодетный отец отказался возвращаться из зоны спецоперации. "Стоит сказать, что у нас был случай, когда мобилизованный многодетный отец отказался возвращаться из воинской части, несмотря на удовлетворенное ходатайство его жены", - отметила она.

https://ria.ru/20230110/duel-1843991261.html

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общество, санкт-петербург, украина