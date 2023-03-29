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Омбудсмен рассказала о добровольце, ушедшем в зону спецоперации за сыном
Омбудсмен рассказала о добровольце, ушедшем в зону спецоперации за сыном - РИА Новости, 29.03.2023
Омбудсмен рассказала о добровольце, ушедшем в зону спецоперации за сыном
Житель Санкт-Петербурга отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, чтобы служить вместе со своим мобилизованным сыном, рассказала... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:17
2023-03-29T15:17
2023-03-29T15:17
специальная военная операция на украине
общество
санкт-петербург
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, чтобы служить вместе со своим мобилизованным сыном, рассказала городской уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова. "В одном из регионов нам рассказали о поступке 52-летнего отца из Петербурга. Он записался в добровольцы, чтобы быть со своим мобилизованным 30-летним сыном. Так они сейчас служат в одной части", - сказала она, выступая перед депутатами законодательного собрания города с ежегодным докладом о своей деятельности и о соблюдении прав и свобод человека. Агапитова также рассказала о случае, когда призванный по частичной мобилизации многодетный отец отказался возвращаться из зоны спецоперации. "Стоит сказать, что у нас был случай, когда мобилизованный многодетный отец отказался возвращаться из воинской части, несмотря на удовлетворенное ходатайство его жены", - отметила она.
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общество, санкт-петербург, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Санкт-Петербург, Украина
Омбудсмен рассказала о добровольце, ушедшем в зону спецоперации за сыном
Омбудсмен Агапитова: 52-летний мужчина записался в добровольцы, чтобы служить с сыном
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, чтобы служить вместе со своим мобилизованным сыном, рассказала городской уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.
"В одном из регионов нам рассказали о поступке 52-летнего отца из Петербурга. Он записался в добровольцы, чтобы быть со своим мобилизованным 30-летним сыном. Так они сейчас служат в одной части", - сказала она, выступая перед депутатами законодательного собрания города с ежегодным докладом о своей деятельности и о соблюдении прав и свобод человека.
Агапитова также рассказала о случае, когда призванный по частичной мобилизации многодетный отец отказался возвращаться из зоны спецоперации.
"Стоит сказать, что у нас был случай, когда мобилизованный многодетный отец отказался возвращаться из воинской части, несмотря на удовлетворенное ходатайство его жены", - отметила она.
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