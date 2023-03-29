https://ria.ru/20230329/datchik-1861418613.html

Российский студент изобрел датчик влажности

Российский студент изобрел датчик влажности - РИА Новости, 29.03.2023

Российский студент изобрел датчик влажности

Датчик влажности, разработанный студентом Тимирязевской академии, позволит автоматизировать полив и удобрение растений и подобрать для этого эффективную... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T04:28

2023-03-29T04:28

2023-03-29T11:06

наука

технологии

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Датчик влажности, разработанный студентом Тимирязевской академии, позволит автоматизировать полив и удобрение растений и подобрать для этого эффективную периодичность; отечественная разработка, которая дешевле и функциональнее импортного аналога, уже планируется в массовое производство, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии. "Автоматизированная система измеряет сразу несколько показателей окружающей среды и на основании собранных данных сама определяет наиболее эффективную периодичность полива и удобрения растений для повышения урожайности", - рассказали в пресс-службе. Многозонный датчик влажности разработал студент академии Богдан Якобсон. Как уточняется, с помощью датчика можно отслеживать влажность и температуру почвы, влажность и температуру воздуха, освещенность, атмосферное давление и скорость ветра. Собранные данные передаются на сервер, а устройство на основании этих показателей включает системы автополива или внесения удобрений. Импортный аналог обладает почти тем же функционалом, но при этом никак не взаимодействует с системой полива - то есть, по сути, просто собирает данные о внешних условиях и передает их на сервер, а включать и выключать полив растений не может. Кроме того, отечественный датчик в несколько раз дешевле импортного, который стоит в среднем 37 тысяч рублей. Низкая стоимость позволит установить на одной территории сразу несколько приборов: они могут использоваться как в составе большой сети на крупных предприятиях, так и на приусадебных хозяйствах малой группой. Датчик не подвергается коррозии, может работать на сложных рельефах. Устройство снабжено солнечной панелью, предусмотрен энергонезависимый накопитель данных. "Автор уже запатентовал свое исследование и в течение нескольких месяцев планирует внедрить разработку в массовое производство", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что исследователь с командой создали компанию, которая будет заниматься производством датчиков: уже поступили запросы о предзаказе от десяти отраслевых организаций, среди которых производитель риса, научно-исследовательский институт и несколько тепличных хозяйств Татарстана и Московской области.

https://ria.ru/20230221/nauka-1853148950.html

https://ria.ru/20230329/3d-1861415460.html

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технологии, московская область (подмосковье), общество