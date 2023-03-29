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Минсельхоз оценил прекращение экспорта зерна из России компанией Cargill - РИА Новости, 29.03.2023
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09:14 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/cargill-1861437968.html
Минсельхоз оценил прекращение экспорта зерна из России компанией Cargill
Минсельхоз оценил прекращение экспорта зерна из России компанией Cargill - РИА Новости, 29.03.2023
Минсельхоз оценил прекращение экспорта зерна из России компанией Cargill
Прекращение российской "дочкой" американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, экспорта зерна из РФ в следующем... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:14
2023-03-29T09:14
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
cargill
экономика
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Прекращение российской "дочкой" американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, экспорта зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года) не отразится на объемах его поставок за рубеж, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. В России компания начала свою деятельность в 1991 году, открыв первое представительство в Москве. 28 марта российское ООО "Каргилл" уведомило о планах прекратить экспорт зерна из России замминистра сельского хозяйства РФ Оксану Лут, написало в среду издание РБК. В пресс-службе Минсельхоза сообщили о получении министерством от ООО "Каргилл" указанного уведомления. "Прекращение ее экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находится", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что Минсельхоз готов к работе со всеми иностранными компаниями, чья деятельность способствует развитию как внутреннего продовольственного рынка России, так и ее экспортного потенциала. "При этом освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками", - подчеркнули в пресс-службе. В декабре прошлого года газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту России Владимиру Путину сообщила, что один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из РФ. РИА Новости направило запросы Cargill и в "Уралхим". Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 157,676 миллиона тонн в весе после доработки, на 29,9% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37%, до 104,237 миллиона тонн. Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту из РФ зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.
https://ria.ru/20230320/zerno-1859178372.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), cargill, экономика, россия
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Cargill, Экономика, Россия
Минсельхоз оценил прекращение экспорта зерна из России компанией Cargill

Минсельхоз: прекращение Cargill экспорта зерна из России не отразится на объемах поставок

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Прекращение российской "дочкой" американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, экспорта зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года) не отразится на объемах его поставок за рубеж, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
В России компания начала свою деятельность в 1991 году, открыв первое представительство в Москве. 28 марта российское ООО "Каргилл" уведомило о планах прекратить экспорт зерна из России замминистра сельского хозяйства РФ Оксану Лут, написало в среду издание РБК. В пресс-службе Минсельхоза сообщили о получении министерством от ООО "Каргилл" указанного уведомления.
"Прекращение ее экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находится", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что Минсельхоз готов к работе со всеми иностранными компаниями, чья деятельность способствует развитию как внутреннего продовольственного рынка России, так и ее экспортного потенциала. "При этом освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками", - подчеркнули в пресс-службе.
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В декабре прошлого года газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту России Владимиру Путину сообщила, что один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из РФ.
РИА Новости направило запросы Cargill и в "Уралхим".
Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 157,676 миллиона тонн в весе после доработки, на 29,9% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37%, до 104,237 миллиона тонн. Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту из РФ зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)CargillЭкономикаРоссия
 
 
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