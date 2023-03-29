https://ria.ru/20230329/cargill-1861437968.html

Минсельхоз оценил прекращение экспорта зерна из России компанией Cargill

Минсельхоз оценил прекращение экспорта зерна из России компанией Cargill - РИА Новости, 29.03.2023

Минсельхоз оценил прекращение экспорта зерна из России компанией Cargill

Прекращение российской "дочкой" американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, экспорта зерна из РФ в следующем... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:14

2023-03-29T09:14

2023-03-29T09:14

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

cargill

экономика

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Прекращение российской "дочкой" американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, экспорта зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года) не отразится на объемах его поставок за рубеж, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. В России компания начала свою деятельность в 1991 году, открыв первое представительство в Москве. 28 марта российское ООО "Каргилл" уведомило о планах прекратить экспорт зерна из России замминистра сельского хозяйства РФ Оксану Лут, написало в среду издание РБК. В пресс-службе Минсельхоза сообщили о получении министерством от ООО "Каргилл" указанного уведомления. "Прекращение ее экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находится", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что Минсельхоз готов к работе со всеми иностранными компаниями, чья деятельность способствует развитию как внутреннего продовольственного рынка России, так и ее экспортного потенциала. "При этом освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками", - подчеркнули в пресс-службе. В декабре прошлого года газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту России Владимиру Путину сообщила, что один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из РФ. РИА Новости направило запросы Cargill и в "Уралхим". Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 157,676 миллиона тонн в весе после доработки, на 29,9% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы - на 37%, до 104,237 миллиона тонн. Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту из РФ зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230320/zerno-1859178372.html

https://ria.ru/20230314/urozhay-1857837598.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), cargill, экономика, россия