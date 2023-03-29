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Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
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19:09 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/berluskoni-1861683142.html
Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ
Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони должен будет провести в миланской клинике San Raffaele еще "пару дней", сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:09
2023-03-29T19:09
в мире
италия
сильвио берлускони
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РИМ, 29 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони должен будет провести в миланской клинике San Raffaele еще "пару дней", сообщает газета Corriere della Sera. Ранее сообщалось, что 86-летний политик обратился в больницу для прохождения обследования. Предполагалось, что его должны были выписать в среду. Отмечается, что политику необходимы новые проверки. Накануне лидера партии "Вперед, Италия" посетил его брат Паоло, в среду к нему приехал сын Луиджи. По сообщению Corriere, его автомобиль доставил в клинику "сумки, чемоданы и ящик воды". В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.
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в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия
В мире, Италия, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия
Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ

Corriere della Sera: выписка бывшего премьера Италии Берлускони из больницы затянется

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 29 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони должен будет провести в миланской клинике San Raffaele еще "пару дней", сообщает газета Corriere della Sera.
Ранее сообщалось, что 86-летний политик обратился в больницу для прохождения обследования. Предполагалось, что его должны были выписать в среду. Отмечается, что политику необходимы новые проверки.
Накануне лидера партии "Вперед, Италия" посетил его брат Паоло, в среду к нему приехал сын Луиджи. По сообщению Corriere, его автомобиль доставил в клинику "сумки, чемоданы и ящик воды".
В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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