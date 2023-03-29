https://ria.ru/20230329/berluskoni-1861683142.html
Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ
Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони должен будет провести в миланской клинике San Raffaele еще "пару дней", сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:09
2023-03-29T19:09
2023-03-29T19:09
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сильвио берлускони
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РИМ, 29 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони должен будет провести в миланской клинике San Raffaele еще "пару дней", сообщает газета Corriere della Sera. Ранее сообщалось, что 86-летний политик обратился в больницу для прохождения обследования. Предполагалось, что его должны были выписать в среду. Отмечается, что политику необходимы новые проверки. Накануне лидера партии "Вперед, Италия" посетил его брат Паоло, в среду к нему приехал сын Луиджи. По сообщению Corriere, его автомобиль доставил в клинику "сумки, чемоданы и ящик воды". В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.
https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861388872.html
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в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия
В мире, Италия, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия
Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ
Corriere della Sera: выписка бывшего премьера Италии Берлускони из больницы затянется