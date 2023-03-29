https://ria.ru/20230329/berluskoni-1861683142.html

Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ

Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2023

Выписка Берлускони из больницы затянется, сообщили СМИ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони должен будет провести в миланской клинике San Raffaele еще "пару дней", сообщает газета Corriere della Sera. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:09

2023-03-29T19:09

2023-03-29T19:09

в мире

италия

сильвио берлускони

вперед, италия

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РИМ, 29 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони должен будет провести в миланской клинике San Raffaele еще "пару дней", сообщает газета Corriere della Sera. Ранее сообщалось, что 86-летний политик обратился в больницу для прохождения обследования. Предполагалось, что его должны были выписать в среду. Отмечается, что политику необходимы новые проверки. Накануне лидера партии "Вперед, Италия" посетил его брат Паоло, в среду к нему приехал сын Луиджи. По сообщению Corriere, его автомобиль доставил в клинику "сумки, чемоданы и ящик воды". В прошлый раз Берлускони попал в больницу San Raffaele в январе 2022 года. После проверки бывший премьер остался в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей на несколько дней.

https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861388872.html

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в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия