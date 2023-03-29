https://ria.ru/20230329/bednost-1861565607.html

Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности

Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности - РИА Новости, 29.03.2023

Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности

Более трех с половиной миллионов россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:47

2023-03-29T14:47

2023-03-29T15:05

россия

общество

татьяна голикова

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более трех с половиной миллионов россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан", - сообщила Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20230323/bednost-1860120981.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, общество, татьяна голикова, владимир путин, экономика