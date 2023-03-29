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Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности - РИА Новости, 29.03.2023
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14:47 29.03.2023 (обновлено: 15:05 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/bednost-1861565607.html
Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности
Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности - РИА Новости, 29.03.2023
Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности
Более трех с половиной миллионов россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:47
2023-03-29T15:05
россия
общество
татьяна голикова
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более трех с половиной миллионов россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан", - сообщила Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20230323/bednost-1860120981.html
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россия, общество, татьяна голикова, владимир путин, экономика
Россия, Общество, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Экономика
Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности

Вице-премьер Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более трех с половиной миллионов россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан", - сообщила Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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Мишустин ответил Миронову на критику из-за пересмотра расчета бедности
23 марта, 16:17
 
РоссияОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинЭкономика
 
 
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