https://ria.ru/20230329/bednost-1861565607.html
Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности
Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности - РИА Новости, 29.03.2023
Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности
Более трех с половиной миллионов россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:47
2023-03-29T14:47
2023-03-29T15:05
россия
общество
татьяна голикова
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более трех с половиной миллионов россиян вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан", - сообщила Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20230323/bednost-1860120981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, татьяна голикова, владимир путин, экономика
Россия, Общество, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Экономика
Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности
Вице-премьер Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года