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Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 29.03.2023 (обновлено: 14:41 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/aes-1861557707.html
Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак
Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак - РИА Новости, 29.03.2023
Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должны быть предприняты меры, чтобы защитить ЗАЭС от атак. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:34
2023-03-29T14:41
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
в мире
запорожская аэс
росэнергоатом
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должны быть предприняты меры, чтобы защитить ЗАЭС от атак."Очевидно, что ситуация не улучшается, и военные действия вокруг этой территории усиливаются. Должны быть предприняты меры для того, чтобы защитить станцию от каких либо атак", - сказал он журналистам.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20230327/ulyanov-1860857372.html
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рафаэль гросси, в мире, запорожская аэс, росэнергоатом, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, В мире, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, МАГАТЭ
Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак

Гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал принять меры для защиты Запорожской АЭС от атак

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должны быть предприняты меры, чтобы защитить ЗАЭС от атак.
"Очевидно, что ситуация не улучшается, и военные действия вокруг этой территории усиливаются. Должны быть предприняты меры для того, чтобы защитить станцию от каких либо атак", - сказал он журналистам.
Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Михаил Ульянов: "западники" выглядят неубедительно в дискуссиях по ЗАЭС
27 марта, 12:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиВ миреЗапорожская АЭСРосэнергоатомМАГАТЭ
 
 
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