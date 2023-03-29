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Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак
Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак - РИА Новости, 29.03.2023
Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должны быть предприняты меры, чтобы защитить ЗАЭС от атак. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:34
2023-03-29T14:34
2023-03-29T14:41
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
в мире
запорожская аэс
росэнергоатом
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должны быть предприняты меры, чтобы защитить ЗАЭС от атак."Очевидно, что ситуация не улучшается, и военные действия вокруг этой территории усиливаются. Должны быть предприняты меры для того, чтобы защитить станцию от каких либо атак", - сказал он журналистам.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20230327/ulyanov-1860857372.html
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Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, В мире, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, МАГАТЭ
Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак
Гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал принять меры для защиты Запорожской АЭС от атак