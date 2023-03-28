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Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова - РИА Новости, 28.03.2023
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Культура
 
18:54 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/znamenitosti-1861256815.html
Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова
Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова - РИА Новости, 28.03.2023
Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова
Еврейские правозащитные организации StopAntisemitism и American Jewish Committee отреагировали на пост Канье Уэста, в котором после антисемитских заявлений он... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:54
2023-03-28T18:54
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Еврейские правозащитные организации StopAntisemitism и American Jewish Committee отреагировали на пост Канье Уэста, в котором после антисемитских заявлений он признался, что ему снова нравятся евреи. Об этом пишет TMZ. Пресс-секретарь American Jewish Committee Ричард Хиршхаут отметил: "Немного странно, что он отказался от своего отвратительного антисемитизма, посмотрев фильм 11-летней давности с Джоной Хиллом. Насколько он искренен в своих словах, знает лишь сам Канье". Речь идет о посте, который Канье опубликовал на днях. Он разместил постер фильма 2012 года "Мачо и ботан" и написал, что благодаря актерской игре Джоны Хилла он изменил отношение к евреям. Рэпер указал, что злобу к одному человеку или двум персонам нельзя трансформировать в ненависть к миллионам невинных людей. В конце прошлого года Уэст заявил о своей симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, аккаунт рэпера в соцсети блокировали из-за антисемитских высказываний.
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Культура, Новости культуры, Канье Уэст, Знаменитости, звезды
Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова

Еврейские правозащитники ответили на извинения Канье Уэста за антисемитские высказывания

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Еврейские правозащитные организации StopAntisemitism и American Jewish Committee отреагировали на пост Канье Уэста, в котором после антисемитских заявлений он признался, что ему снова нравятся евреи. Об этом пишет TMZ.
«
"Шутки про фильм с Джоной Хиллом не то извинение, что заслуживает еврейский народ от Канье, особенно из-за того, что его антисемитские тирады продолжают оказывать опасное влияние на ненависть по отношению к евреям", — сказала Лиора Рез, исполнительный директор StopAntisemitism.
Пресс-секретарь American Jewish Committee Ричард Хиршхаут отметил: "Немного странно, что он отказался от своего отвратительного антисемитизма, посмотрев фильм 11-летней давности с Джоной Хиллом. Насколько он искренен в своих словах, знает лишь сам Канье".
Речь идет о посте, который Канье опубликовал на днях. Он разместил постер фильма 2012 года "Мачо и ботан" и написал, что благодаря актерской игре Джоны Хилла он изменил отношение к евреям.
Рэпер указал, что злобу к одному человеку или двум персонам нельзя трансформировать в ненависть к миллионам невинных людей.
В конце прошлого года Уэст заявил о своей симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, аккаунт рэпера в соцсети блокировали из-за антисемитских высказываний.
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