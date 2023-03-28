https://ria.ru/20230328/znamenitosti-1861256815.html

Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова

Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова - РИА Новости, 28.03.2023

Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова

Еврейские правозащитные организации StopAntisemitism и American Jewish Committee отреагировали на пост Канье Уэста, в котором после антисемитских заявлений он... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:54

2023-03-28T18:54

2023-03-28T18:54

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Еврейские правозащитные организации StopAntisemitism и American Jewish Committee отреагировали на пост Канье Уэста, в котором после антисемитских заявлений он признался, что ему снова нравятся евреи. Об этом пишет TMZ. Пресс-секретарь American Jewish Committee Ричард Хиршхаут отметил: "Немного странно, что он отказался от своего отвратительного антисемитизма, посмотрев фильм 11-летней давности с Джоной Хиллом. Насколько он искренен в своих словах, знает лишь сам Канье". Речь идет о посте, который Канье опубликовал на днях. Он разместил постер фильма 2012 года "Мачо и ботан" и написал, что благодаря актерской игре Джоны Хилла он изменил отношение к евреям. Рэпер указал, что злобу к одному человеку или двум персонам нельзя трансформировать в ненависть к миллионам невинных людей. В конце прошлого года Уэст заявил о своей симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, аккаунт рэпера в соцсети блокировали из-за антисемитских высказываний.

https://ria.ru/20230214/uest-1852018523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, канье уэст, знаменитости, звезды