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Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова
Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова - РИА Новости, 28.03.2023
Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова
Еврейские правозащитные организации StopAntisemitism и American Jewish Committee отреагировали на пост Канье Уэста, в котором после антисемитских заявлений он... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:54
2023-03-28T18:54
2023-03-28T18:54
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Еврейские правозащитные организации StopAntisemitism и American Jewish Committee отреагировали на пост Канье Уэста, в котором после антисемитских заявлений он признался, что ему снова нравятся евреи. Об этом пишет TMZ. Пресс-секретарь American Jewish Committee Ричард Хиршхаут отметил: "Немного странно, что он отказался от своего отвратительного антисемитизма, посмотрев фильм 11-летней давности с Джоной Хиллом. Насколько он искренен в своих словах, знает лишь сам Канье". Речь идет о посте, который Канье опубликовал на днях. Он разместил постер фильма 2012 года "Мачо и ботан" и написал, что благодаря актерской игре Джоны Хилла он изменил отношение к евреям. Рэпер указал, что злобу к одному человеку или двум персонам нельзя трансформировать в ненависть к миллионам невинных людей. В конце прошлого года Уэст заявил о своей симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, аккаунт рэпера в соцсети блокировали из-за антисемитских высказываний.
https://ria.ru/20230214/uest-1852018523.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, канье уэст, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Канье Уэст, Знаменитости, звезды
Еврейские правозащитники ответили на извинения Уэста за антисемитские слова
Еврейские правозащитники ответили на извинения Канье Уэста за антисемитские высказывания
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Еврейские правозащитные организации StopAntisemitism и American Jewish Committee отреагировали на пост Канье Уэста, в котором после антисемитских заявлений он признался, что ему снова нравятся евреи. Об этом пишет
TMZ.
«
"Шутки про фильм с Джоной Хиллом не то извинение, что заслуживает еврейский народ от Канье, особенно из-за того, что его антисемитские тирады продолжают оказывать опасное влияние на ненависть по отношению к евреям", — сказала Лиора Рез, исполнительный директор StopAntisemitism.
Пресс-секретарь American Jewish Committee Ричард Хиршхаут отметил: "Немного странно, что он отказался от своего отвратительного антисемитизма, посмотрев фильм 11-летней давности с Джоной Хиллом. Насколько он искренен в своих словах, знает лишь сам Канье".
Речь идет о посте, который Канье опубликовал на днях. Он разместил постер фильма 2012 года "Мачо и ботан" и написал, что благодаря актерской игре Джоны Хилла он изменил отношение к евреям.
Рэпер указал, что злобу к одному человеку или двум персонам нельзя трансформировать в ненависть к миллионам невинных людей.
В конце прошлого года Уэст заявил
о своей симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, аккаунт рэпера в соцсети блокировали
из-за антисемитских высказываний.
Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма