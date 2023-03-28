https://ria.ru/20230328/zakaz-1861270656.html
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа - РИА Новости, 28.03.2023
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях, в частности,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:20
2023-03-28T15:20
2023-03-28T15:53
безопасность
россия
кировская область
сергей шойгу
челябинская область
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях, в частности, производство снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, министр посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях. Шойгу проинспектировал производственные мощности, непосредственно задействованные в выпуске продукции для обеспечения спецоперации."Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции", - сообщили в российском военном ведомстве.
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Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей
Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей
2023-03-28T15:20
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РИА Новости
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безопасность, россия, кировская область, сергей шойгу, челябинская область
Безопасность, Россия, Кировская область, Сергей Шойгу, Челябинская область
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа
Министр обороны Шойгу проинспектировал оборонные заводы Челябинской и Кировской областей