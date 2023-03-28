https://ria.ru/20230328/zakaz-1861270656.html

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа - РИА Новости, 28.03.2023

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях, в частности,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:20

2023-03-28T15:20

2023-03-28T15:53

безопасность

россия

кировская область

сергей шойгу

челябинская область

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях, в частности, производство снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, министр посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях. Шойгу проинспектировал производственные мощности, непосредственно задействованные в выпуске продукции для обеспечения спецоперации."Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции", - сообщили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20230325/svo-1860565669.html

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Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей 2023-03-28T15:20 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, кировская область, сергей шойгу, челябинская область