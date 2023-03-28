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Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с Гросси, заявил Карчаа - РИА Новости, 28.03.2023
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13:45 28.03.2023 (обновлено: 16:53 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/zaes-1861228449.html
Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с Гросси, заявил Карчаа
Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с Гросси, заявил Карчаа - РИА Новости, 28.03.2023
Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с Гросси, заявил Карчаа
Россия открыта для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в ходе его предстоящего визита на станцию, заявил советник... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:45
2023-03-28T16:53
специальная военная операция на украине
магатэ
росэнергоатом
россия
запорожская область
владимир рогов
рафаэль гросси
запорожская аэс
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в ходе его предстоящего визита на станцию, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Визит Гросси на ЗАЭС запланирован на 29 марта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий, заявил Гросси на минувшей неделе на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.По словам Карчаа, применительно к визиту Гросси на ЗАЭС речь идет о таких вопросах, как "обеспечение ядерной безопасности, понимание развития ситуации на станции"."Но это в общих чертах – конкретный перечень интересующих его вопросов. Мы открыты для этих вопросов", - добавил Карчаа.Гендиректору МАГАТЭ покажут "результаты нашей работы по устранению того ущерба, который был нанесен станции по итогам обстрелов", - отметил Карчаа. "Мы покажем господину Гросси то, как станция, несмотря на тяжелейшее положение, тем не менее помогает городу (Энергодару)", - добавил он.Первый визит Гросси во главе делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся 1 сентября 2022 года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября 2022 года.
https://ria.ru/20230323/zaes-1859990554.html
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магатэ, росэнергоатом, россия, запорожская область, владимир рогов, рафаэль гросси, запорожская аэс, в мире, энергодар, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, В мире, Энергодар, Владимир Путин
Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с Гросси, заявил Карчаа

Карчаа: Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с Гросси во время его визита

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия открыта для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в ходе его предстоящего визита на станцию, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Визит Гросси на ЗАЭС запланирован на 29 марта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий, заявил Гросси на минувшей неделе на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.
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По словам Карчаа, применительно к визиту Гросси на ЗАЭС речь идет о таких вопросах, как "обеспечение ядерной безопасности, понимание развития ситуации на станции".
"Но это в общих чертах – конкретный перечень интересующих его вопросов. Мы открыты для этих вопросов", - добавил Карчаа.
Гендиректору МАГАТЭ покажут "результаты нашей работы по устранению того ущерба, который был нанесен станции по итогам обстрелов", - отметил Карчаа. "Мы покажем господину Гросси то, как станция, несмотря на тяжелейшее положение, тем не менее помогает городу (Энергодару)", - добавил он.
Первый визит Гросси во главе делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся 1 сентября 2022 года.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭРосэнергоатомРоссияЗапорожская областьВладимир РоговРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСВ миреЭнергодарВладимир Путин
 
 
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