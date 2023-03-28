https://ria.ru/20230328/yakutsk-1861318272.html
Якутск будет развивать общественные пространства и парки
Якутск будет развивать общественные пространства и парки - РИА Новости, 28.03.2023
Якутск будет развивать общественные пространства и парки
Соглашение о развитии общественных пространств и парков в Якутске заключено на площадке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:29
2023-03-28T17:29
2023-03-28T17:29
республика саха (якутия)
якутск
россия
москва
республика саха (якутия)
вэб.рф (вэб)
евгений григорьев
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ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Соглашение о развитии общественных пространств и парков в Якутске заключено на площадке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что в Москве во вторник, 28 марта, состоялась презентация инвестпроектов города Якутска на территории городских лабораторий ВЭБ.РФ. В ходе мероприятия гостям представили, в том числе инвестиционный проект по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в рамках расширения Центрального парка культуры и отдыха города Якутска. Комплекс предназначен для занятий водными видами спорта, активного отдыха и развлечений. "Окружная администрация города Якутска заключила соглашение о сотрудничестве с АНО "Центр развития общественных пространств и парков". Соглашение подписали глава города Якутска Евгений Григорьев и председатель общества Сергей Буторин в ходе презентации инвестиционного потенциала Якутска на площадке ВЭБ.РФ", - рассказали в пресс-службе. Сотрудничество будет направлено на поиск ключевых инвестиционных проектов на территории Якутска, продвижение инвестиционных возможностей и проектов, содействие инновационному развитию региона в области туризма и общественных пространств.
https://ria.ru/20230328/yakutiya-1861310410.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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якутск, россия, москва, республика саха (якутия), вэб.рф (вэб), евгений григорьев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Москва, Республика Саха (Якутия), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Евгений Григорьев
Якутск будет развивать общественные пространства и парки
На площадке ВЭБ.РФ договорились о развитии общественных пространств и парков в Якутске