https://ria.ru/20230328/yakutsk-1861318272.html

Якутск будет развивать общественные пространства и парки

Якутск будет развивать общественные пространства и парки - РИА Новости, 28.03.2023

Якутск будет развивать общественные пространства и парки

Соглашение о развитии общественных пространств и парков в Якутске заключено на площадке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:29

2023-03-28T17:29

2023-03-28T17:29

республика саха (якутия)

якутск

россия

москва

республика саха (якутия)

вэб.рф (вэб)

евгений григорьев

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ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Соглашение о развитии общественных пространств и парков в Якутске заключено на площадке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что в Москве во вторник, 28 марта, состоялась презентация инвестпроектов города Якутска на территории городских лабораторий ВЭБ.РФ. В ходе мероприятия гостям представили, в том числе инвестиционный проект по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в рамках расширения Центрального парка культуры и отдыха города Якутска. Комплекс предназначен для занятий водными видами спорта, активного отдыха и развлечений. "Окружная администрация города Якутска заключила соглашение о сотрудничестве с АНО "Центр развития общественных пространств и парков". Соглашение подписали глава города Якутска Евгений Григорьев и председатель общества Сергей Буторин в ходе презентации инвестиционного потенциала Якутска на площадке ВЭБ.РФ", - рассказали в пресс-службе. Сотрудничество будет направлено на поиск ключевых инвестиционных проектов на территории Якутска, продвижение инвестиционных возможностей и проектов, содействие инновационному развитию региона в области туризма и общественных пространств.

https://ria.ru/20230328/yakutiya-1861310410.html

https://ria.ru/20230328/razvitie-1861197758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

якутск, россия, москва, республика саха (якутия), вэб.рф (вэб), евгений григорьев