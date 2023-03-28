Рейтинг@Mail.ru
Якутск будет развивать общественные пространства и парки - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
17:29 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/yakutsk-1861318272.html
Якутск будет развивать общественные пространства и парки
Якутск будет развивать общественные пространства и парки - РИА Новости, 28.03.2023
Якутск будет развивать общественные пространства и парки
Соглашение о развитии общественных пространств и парков в Якутске заключено на площадке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:29
2023-03-28T17:29
республика саха (якутия)
якутск
россия
москва
республика саха (якутия)
вэб.рф (вэб)
евгений григорьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744452553_0:955:2048:2107_1920x0_80_0_0_daa661390fd829ec335918741b05bbb5.jpg
ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Соглашение о развитии общественных пространств и парков в Якутске заключено на площадке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что в Москве во вторник, 28 марта, состоялась презентация инвестпроектов города Якутска на территории городских лабораторий ВЭБ.РФ. В ходе мероприятия гостям представили, в том числе инвестиционный проект по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в рамках расширения Центрального парка культуры и отдыха города Якутска. Комплекс предназначен для занятий водными видами спорта, активного отдыха и развлечений. "Окружная администрация города Якутска заключила соглашение о сотрудничестве с АНО "Центр развития общественных пространств и парков". Соглашение подписали глава города Якутска Евгений Григорьев и председатель общества Сергей Буторин в ходе презентации инвестиционного потенциала Якутска на площадке ВЭБ.РФ", - рассказали в пресс-службе. Сотрудничество будет направлено на поиск ключевых инвестиционных проектов на территории Якутска, продвижение инвестиционных возможностей и проектов, содействие инновационному развитию региона в области туризма и общественных пространств.
https://ria.ru/20230328/yakutiya-1861310410.html
https://ria.ru/20230328/razvitie-1861197758.html
якутск
россия
москва
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744452553_0:763:2048:2299_1920x0_80_0_0_66d499b5e71b94a1d9d5552b3025cb3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, россия, москва, республика саха (якутия), вэб.рф (вэб), евгений григорьев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Москва, Республика Саха (Якутия), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Евгений Григорьев
Якутск будет развивать общественные пространства и парки

На площадке ВЭБ.РФ договорились о развитии общественных пространств и парков в Якутске

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Вид на город Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Соглашение о развитии общественных пространств и парков в Якутске заключено на площадке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что в Москве во вторник, 28 марта, состоялась презентация инвестпроектов города Якутска на территории городских лабораторий ВЭБ.РФ. В ходе мероприятия гостям представили, в том числе инвестиционный проект по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в рамках расширения Центрального парка культуры и отдыха города Якутска. Комплекс предназначен для занятий водными видами спорта, активного отдыха и развлечений.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Глава Якутии встретился с послом КНР в России
Вчера, 17:05
"Окружная администрация города Якутска заключила соглашение о сотрудничестве с АНО "Центр развития общественных пространств и парков". Соглашение подписали глава города Якутска Евгений Григорьев и председатель общества Сергей Буторин в ходе презентации инвестиционного потенциала Якутска на площадке ВЭБ.РФ", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудничество будет направлено на поиск ключевых инвестиционных проектов на территории Якутска, продвижение инвестиционных возможностей и проектов, содействие инновационному развитию региона в области туризма и общественных пространств.
Вид на Якутск - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Орешкину представили мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри
Вчера, 12:30
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРоссияМоскваРеспублика Саха (Якутия)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Евгений Григорьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала