https://ria.ru/20230328/vsplesk-1861404690.html

Российские приборы смогли исследовать мощный гамма-всплеск

Российские приборы смогли исследовать мощный гамма-всплеск - РИА Новости, 28.03.2023

Российские приборы смогли исследовать мощный гамма-всплеск

Российские космический телескоп и научный прибор на борту американского аппарата смогли исследовать произошедший в октябре 2022 года гамма-всплеск, ослепивший... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:45

2023-03-28T23:45

2023-03-28T23:45

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские космический телескоп и научный прибор на борту американского аппарата смогли исследовать произошедший в октябре 2022 года гамма-всплеск, ослепивший остальные устройства, которые его наблюдали, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. "Российский рентгеновский телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского обсерватории "Спектр-РГ" и российский прибор "Конус" на борту аппарата WIND (NASA) исследовали гамма-всплеск GRB 221009A — самый яркий из гамма-всплесков, зарегистрированных "Конусом" за почти 30 лет его непрерывной работы и, возможно, самый яркий гамма-всплеск за всю историю человечества", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что детальные наблюдения в широком диапазоне длин волн показали, что наиболее вероятным источником гамма-всплеска была массивная звезда, "схлопнувшаяся" в черную дыру. Однако многие особенности этого процесса и физики самого всплеска ещё требуют дополнительных исследований. Гамма-всплеск GRB 221009A произошёл 9 октября 2022 года. Как рассказали учёные, он оказался настолько мощным, что "ослепил" большинство космических детекторов гамма-излучения. В институте объяснили, что детекторы "захлебнулись" количеством фотонов, пришедших на них, и не смогли их посчитать. Только единицы справились с этой задачей, в том числе два отечественных инструмента. Российский прибор "Конус" на борту аппарата WIND и российский телескоп ART-XC на борту космической обсерватории "Спектр-РГ" находятся в точках Лагранжа (где уравновешивается взаимное влияние Солнца и Земли). WIND "висит" в точке L1 в 1,5 миллиона километров от Земли в сторону Солнца, А ART-XC на таком же расстоянии, но с другой стороны от Земли. "Конус" тоже был вначале "ослеплен" сильным гамма-всплеском. Однако благодаря накопленному за почти 30 лет проведения эксперимента опыту, параметры этого гамма-всплеска удалось восстановить. В том числе, в этом помогла совместная работа с ART-XC. "Нам удалось реконструировать кривую блеска события, подтвержденную независимыми наблюдениями ART-XC, и определить колоссальную энергию, выделенную источником всплеска всего за несколько минут. Она превышает 1055 эрг (что эквивалентно более 6,5 массам покоя Солнца). Это сделало GRB 221009A самым ярким гамма-всплеском среди более 3500 подобных событий, зарегистрированных с момента начала работы "Конуса" в 1994 году", - приводит институт слова научного руководителя "Конуса" Дмитрия Фредерикса. Телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского зарегистрировал гамма-всплеск не напрямую, потому что в этот момент "смотрел" не в его сторону. В корпусе телескопа под действием гамма-всплеска был порождён вторичный поток рентгеновского излучения. За счёт этого его мощность ослабла и чувствительные детекторы ART-XC смогли надежно измерить истинные параметры блеска GRB 221009A. По оценкам различных учёных, гамма-всплески подобной мощности могут наблюдаться на Земле один раз в 10 тысяч лет. В то же время не все особенности явления достоверно изучены. Обычно при коллапсе звезды в чёрную дыру на её месте должна произойти вспышка сверхновой. Однако такой вспышки не произошло. Учёные предполагают, что это может быть связано с тем, что событие случилось в области с большим количеством пыли, поглотившей излучение. Или же сверхновой и вовсе не было, если все вещество звезды "упаковалось" в черную дыру.

https://ria.ru/20230328/luna-1861266386.html

https://ria.ru/20230323/starty-1859985704.html

https://ria.ru/20230310/asteroid-1857055455.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, наса, спектр-рг