https://ria.ru/20230328/vklad-1861304365.html

В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных

В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных - РИА Новости, 28.03.2023

В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных

Банк России завершает согласование параметров вклада для малообеспеченных, пока формируется реестр таких граждан, вклад будет доступен людям с доходом ниже... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:52

2023-03-28T16:52

2023-03-28T16:52

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

экономика

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Банк России завершает согласование параметров вклада для малообеспеченных, пока формируется реестр таких граждан, вклад будет доступен людям с доходом ниже прожиточного минимума, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Сейчас мы завершаем согласование конкретных параметров спецвклада, механизмов обмена информацией с использованием информационных систем Минцифры и Минтруда, а также критериев получателей этой услуги. В частности, пока идет создание полного реестра малообеспеченных граждан, мы договорились с Минтрудом предоставить возможность оформления социального вклада гражданам, чей среднедушевой доход находится ниже уровня прожиточного минимума", - сообщили в Банке России. К гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, относятся получатели единого пособия на детей, пенсионеры, которые получают социальную доплату к пенсии, а также граждане, которым оказывается государственная помощь по социальному контракту, уточнили в ЦБ. "Основная идея такого вклада в том, что у людей с невысокими доходами появится возможность для создания подушки безопасности и на долгосрочные цели, а банки при этом получат новых клиентов", - отметили в регуляторе. При этом концепция закона о социальном вкладе поддержана правительством (Минфином, Минцифры и Минтрудом) и представителями Государственной Думы, заключили в Банке России.

https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html

https://ria.ru/20230324/posobie-1860463219.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)