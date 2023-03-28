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В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных - РИА Новости, 28.03.2023
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16:52 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vklad-1861304365.html
В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных
В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных - РИА Новости, 28.03.2023
В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных
Банк России завершает согласование параметров вклада для малообеспеченных, пока формируется реестр таких граждан, вклад будет доступен людям с доходом ниже... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:52
2023-03-28T16:52
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Банк России завершает согласование параметров вклада для малообеспеченных, пока формируется реестр таких граждан, вклад будет доступен людям с доходом ниже прожиточного минимума, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Сейчас мы завершаем согласование конкретных параметров спецвклада, механизмов обмена информацией с использованием информационных систем Минцифры и Минтруда, а также критериев получателей этой услуги. В частности, пока идет создание полного реестра малообеспеченных граждан, мы договорились с Минтрудом предоставить возможность оформления социального вклада гражданам, чей среднедушевой доход находится ниже уровня прожиточного минимума", - сообщили в Банке России. К гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, относятся получатели единого пособия на детей, пенсионеры, которые получают социальную доплату к пенсии, а также граждане, которым оказывается государственная помощь по социальному контракту, уточнили в ЦБ. "Основная идея такого вклада в том, что у людей с невысокими доходами появится возможность для создания подушки безопасности и на долгосрочные цели, а банки при этом получат новых клиентов", - отметили в регуляторе. При этом концепция закона о социальном вкладе поддержана правительством (Минфином, Минцифры и Минтрудом) и представителями Государственной Думы, заключили в Банке России.
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центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Экономика, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных

ЦБ завершает согласование параметров вклада для людей с доходом ниже прожиточного минимума

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Банк России завершает согласование параметров вклада для малообеспеченных, пока формируется реестр таких граждан, вклад будет доступен людям с доходом ниже прожиточного минимума, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Сейчас мы завершаем согласование конкретных параметров спецвклада, механизмов обмена информацией с использованием информационных систем Минцифры и Минтруда, а также критериев получателей этой услуги. В частности, пока идет создание полного реестра малообеспеченных граждан, мы договорились с Минтрудом предоставить возможность оформления социального вклада гражданам, чей среднедушевой доход находится ниже уровня прожиточного минимума", - сообщили в Банке России.
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К гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, относятся получатели единого пособия на детей, пенсионеры, которые получают социальную доплату к пенсии, а также граждане, которым оказывается государственная помощь по социальному контракту, уточнили в ЦБ.
"Основная идея такого вклада в том, что у людей с невысокими доходами появится возможность для создания подушки безопасности и на долгосрочные цели, а банки при этом получат новых клиентов", - отметили в регуляторе.
При этом концепция закона о социальном вкладе поддержана правительством (Минфином, Минцифры и Минтрудом) и представителями Государственной Думы, заключили в Банке России.
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