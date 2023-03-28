https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html
Вашингтон готовится к победе в уже проигранной войне
Вашингтон готовится к победе в уже проигранной войне - РИА Новости, 28.03.2023
Вашингтон готовится к победе в уже проигранной войне
Самая главная и страшная тайна Вашингтона состоит в том, что у него нет стратегии в отношении России и Китая — ни против каждой из стран поодиночке, ни тем... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:00
2023-03-28T08:00
2023-03-28T08:01
аналитика
в мире
цены на нефть
россия
сша
китай
джо байден
генри киссинджер
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
Самая главная и страшная тайна Вашингтона состоит в том, что у него нет стратегии в отношении России и Китая — ни против каждой из стран поодиночке, ни тем более против них вместе. То, что Штаты декларируют и делают — "сдерживание ревизионистов" (то есть Москвы и Пекина, бросивших вызов атлантическому миропорядку), — просто не работает. Вернее, работает с точностью до наоборот, стратегически ухудшая американские глобальные позиции и обнажая слабые места уходящего гегемона. Поэтому приходится делать вид, что все под контролем и ничего неожиданного со стороны русских и китайцев не происходит.Так поступил Джо Байден, в выходные заявивший, что представления о мощи союза России и Китая "сильно преувеличивают": "Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы это значительно преувеличиваем".В подтверждение своих слов Байден спросил: а что такого уже сделал Китай для России?"Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить России значительные вооружения. Они еще не сделали этого, но это не значит, что они не сделают это".Замечательная манипуляция: сначала самим придумать и раскрутить тему "вероятности предстоящих поставок китайского оружия России", а потом заявить, что раз их нет, то это что-то да значит (Китай испугался американского давления, Китай не хочет по-настоящему поддерживать Россию и так далее). И это при том факте, что ни Москва, ни Пекин никогда ничего не говорили о планах поставки оружия, — но кого это волнует, если нужно демонстрировать уверенность в собственных силах и способность если не управлять миром, то направлять его в нужную и выгодную для себя сторону.Байден уверяет, что если Китай и Россия действительно создадут коалицию, то она не будет такой крепкой, как те альянсы, что создают США и Запад. И вообще: союз Москвы и Пекина лишь поможет Западу объединиться еще сильнее и сплотить вокруг себя еще больше стран.Верит ли сам Байден в то, что говорит? Это не так важно. Проблема в том, что Запад уже не имеет того влияния в мире, которое было у него на протяжении столетий, — и с перспективой дальнейшего падения роли объединенного Запада согласно абсолютное большинство наблюдателей в самых разных частях света.Включая и многих западных аналитиков, которые пытаются увести американский "Титаник" с опасного курса. Самым известным из глобалистов-реалистов (реалистов не в том смысле, что их планы осуществимы, а в том, что они исходят из реальности, в отличие от команды Байдена) является, конечно, Генри Киссинджер.За последний год он хотя и отказался от своего же собственного мнения о невозможности приема Украины в НАТО, но уже не раз выступал с предостережением против ставки на сокрушение и изоляцию России. В опубликованных на днях в El Mundo отрывках из его беседы с британским историком Нилом Фергюсоном бывший госсекретарь хвалит НАТО за то, как она сплотилась вокруг поддержки Украины ("вспомнив о былых угрозах со стороны России"), но предупреждает: "Вопрос теперь будет заключаться в том, как положить конец этому конфликту. В конце концов, мы должны найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе".Беседа с Фергюсоном явно состоялась до визита Си Цзиньпина в Москву, но оценки Киссинджера от этого не изменились бы. Человеку, выстроившему правильное (для США) соотношение в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин, естественно, неприятно видеть, как его наследники ведут дела, и ему хочется верить, что еще не все потеряно и положение можно исправить.При этом по инерции даже Киссинджер продолжает рассуждать о противостоянии США и Китая, а не США и Китая — России. То есть обсуждает более выгодный для Америки вариант — впрочем, и о нем он говорит без всякого оптимизма.Сейчас он уже соглашается с тем, что Китай и США теперь являются противниками — еще недавно были надежды на то, что в большей степени конкуренты, — но при этом не поддерживает абсолютно спекулятивный и пропагандистский тезис о том, что КНР хочет занять место США: "Не думаю, что Китай думает о мировом господстве, но вполне возможно, что он станет таким же могущественным, как мы. А это не в наших интересах".Конечно, не в американских интересах — потому что тогда Штаты лишатся гегемонии (впрочем, это уже происходит). Но для Киссинджера рост китайского могущества опасен еще и потому, что он рассматривает его через призму новой холодной войны — сравнивая ее с прошлой, американо-советской. И считая даже более опасной — потому что Китай и США "теперь обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, чего не было в первую холодную войну, а технологии разрушения стали еще более ужасающими, особенно с появлением искусственного интеллекта".Ошибка киссинджеровского анализа в том, что он сопоставляет новое противостояние со старым, не замечая принципиальной разницы. Тогда все началось с противостояния всего одной страны, СССР, всему западному миру, который и был, по сути, всем миром. Да, Москва и соцстраны активно действовали и в Африке, и в Азии, пытались закрепиться в Латинской Америке, но в целом представляли собой замкнутую и небольшую (хотя заметную) часть мирового сообщества.Сейчас ситуация принципиально другая: на месте соцлагеря окажется как раз Запад. Да, вес и влияние Штатов, Европы, англосаксонских заморских стран (Канады, Австралии, Новой Зеландии) и Японии огромны, но тенденция мирового развития однозначно неблагоприятна для них. Запад еще долго будет оставаться первым по совокупной мощи, но уже первым среди равных (блоков и региональных объединений), а не абсолютным гегемоном. Не говоря уже о том, что сохранить его единство — даже если мы говорим о подчинении Европы США — в среднесрочной перспективе будет очень и очень сложно.Хуже того: даже Киссинджер, который, как правило, не касается внутриполитических вопросов, не удержался от того, чтобы отметить, что сейчас США "бесконечно более разделены", чем во время войны во Вьетнаме: "Национальный интерес был значимым термином, а не предметом обсуждения. Теперь это в прошлом. Сейчас каждая администрация сталкивается с неослабевающей враждебностью со стороны оппозиции".Но разделенные в себе Штаты не могут договориться о том, что соответствует их национальным интересам, — просто потому, что большая часть элиты не видит будущего США как национального государства. Глобалистски настроенная часть истеблишмента сделала ставку на удержание мирового доминирования любой ценой, поставив на кон в том числе и сохранение единства собственного государства.Как напомнил в понедельник Николай Патрушев, "Россия как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".
https://ria.ru/20230325/rossiya-1860534790.html
https://ria.ru/20230325/bayden-1860535370.html
https://ria.ru/20230326/kissindzher-1860683360.html
https://ria.ru/20230320/amerika-1859057871.html
https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, в мире, цены на нефть, россия, сша, китай, джо байден, генри киссинджер, си цзиньпин, нато, el mundo, санкции в отношении россии
Аналитика, В мире, Цены на нефть, Россия, США, Китай, Джо Байден, Генри Киссинджер, Си Цзиньпин, НАТО, El Mundo, Санкции в отношении России
Самая главная и страшная тайна Вашингтона состоит в том, что у него нет стратегии в отношении России и Китая — ни против каждой из стран поодиночке, ни тем более против них вместе. То, что Штаты декларируют и делают — "сдерживание ревизионистов" (то есть Москвы и Пекина, бросивших вызов атлантическому миропорядку), — просто не работает. Вернее, работает с точностью до наоборот, стратегически ухудшая американские глобальные позиции и обнажая слабые места уходящего гегемона. Поэтому приходится делать вид, что все под контролем и ничего неожиданного со стороны русских и китайцев не происходит.
Так поступил Джо Байден
, в выходные заявивший, что представления о мощи союза России и Китая "сильно преувеличивают": "Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы это значительно преувеличиваем".
Байден оценил сближение России и Китая
В подтверждение своих слов Байден спросил: а что такого уже сделал Китай для России?
"Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить России значительные вооружения. Они еще не сделали этого, но это не значит, что они не сделают это".
Замечательная манипуляция: сначала самим придумать и раскрутить тему "вероятности предстоящих поставок китайского оружия России", а потом заявить, что раз их нет, то это что-то да значит (Китай испугался американского давления, Китай не хочет по-настоящему поддерживать Россию и так далее). И это при том факте, что ни Москва, ни Пекин никогда ничего не говорили о планах поставки оружия, — но кого это волнует, если нужно демонстрировать уверенность в собственных силах и способность если не управлять миром, то направлять его в нужную и выгодную для себя сторону.
Байден уверяет, что если Китай и Россия действительно создадут коалицию, то она не будет такой крепкой, как те альянсы, что создают США
и Запад. И вообще: союз Москвы и Пекина лишь поможет Западу объединиться еще сильнее и сплотить вокруг себя еще больше стран.
Байден обещал оказывать давление на Россию с помощью "исторических" санкций
Верит ли сам Байден в то, что говорит? Это не так важно. Проблема в том, что Запад уже не имеет того влияния в мире, которое было у него на протяжении столетий, — и с перспективой дальнейшего падения роли объединенного Запада согласно абсолютное большинство наблюдателей в самых разных частях света.
Включая и многих западных аналитиков, которые пытаются увести американский "Титаник" с опасного курса. Самым известным из глобалистов-реалистов (реалистов не в том смысле, что их планы осуществимы, а в том, что они исходят из реальности, в отличие от команды Байдена) является, конечно, Генри Киссинджер
.
За последний год он хотя и отказался от своего же собственного мнения о невозможности приема Украины
в НАТО
, но уже не раз выступал с предостережением против ставки на сокрушение и изоляцию России. В опубликованных на днях в El Mundo
отрывках из его беседы с британским историком Нилом Фергюсоном бывший госсекретарь хвалит НАТО за то, как она сплотилась вокруг поддержки Украины ("вспомнив о былых угрозах со стороны России"), но предупреждает: "Вопрос теперь будет заключаться в том, как положить конец этому конфликту. В конце концов, мы должны найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе".
Вторая холодная война будет намного опаснее первой, предупредил Киссинджер
Беседа с Фергюсоном явно состоялась до визита Си Цзиньпина
в Москву, но оценки Киссинджера от этого не изменились бы. Человеку, выстроившему правильное (для США) соотношение в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин, естественно, неприятно видеть, как его наследники ведут дела, и ему хочется верить, что еще не все потеряно и положение можно исправить.
При этом по инерции даже Киссинджер продолжает рассуждать о противостоянии США и Китая, а не США и Китая — России. То есть обсуждает более выгодный для Америки
вариант — впрочем, и о нем он говорит без всякого оптимизма.
Сейчас он уже соглашается с тем, что Китай и США теперь являются противниками — еще недавно были надежды на то, что в большей степени конкуренты, — но при этом не поддерживает абсолютно спекулятивный и пропагандистский тезис о том, что КНР хочет занять место США: "Не думаю, что Китай думает о мировом господстве, но вполне возможно, что он станет таким же могущественным, как мы. А это не в наших интересах".
Конечно, не в американских интересах — потому что тогда Штаты лишатся гегемонии (впрочем, это уже происходит). Но для Киссинджера рост китайского могущества опасен еще и потому, что он рассматривает его через призму новой холодной войны — сравнивая ее с прошлой, американо-советской. И считая даже более опасной — потому что Китай и США "теперь обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, чего не было в первую холодную войну, а технологии разрушения стали еще более ужасающими, особенно с появлением искусственного интеллекта".
Противодействие США сблизило Россию, Китай и Иран, пишут СМИ
Ошибка киссинджеровского анализа в том, что он сопоставляет новое противостояние со старым, не замечая принципиальной разницы. Тогда все началось с противостояния всего одной страны, СССР
, всему западному миру, который и был, по сути, всем миром. Да, Москва и соцстраны активно действовали и в Африке
, и в Азии
, пытались закрепиться в Латинской Америке
, но в целом представляли собой замкнутую и небольшую (хотя заметную) часть мирового сообщества.
Сейчас ситуация принципиально другая: на месте соцлагеря окажется как раз Запад. Да, вес и влияние Штатов, Европы
, англосаксонских заморских стран (Канады
, Австралии
, Новой Зеландии
) и Японии
огромны, но тенденция мирового развития однозначно неблагоприятна для них. Запад еще долго будет оставаться первым по совокупной мощи, но уже первым среди равных (блоков и региональных объединений), а не абсолютным гегемоном. Не говоря уже о том, что сохранить его единство — даже если мы говорим о подчинении Европы США — в среднесрочной перспективе будет очень и очень сложно.
Хуже того: даже Киссинджер, который, как правило, не касается внутриполитических вопросов, не удержался от того, чтобы отметить, что сейчас США "бесконечно более разделены", чем во время войны во Вьетнаме
: "Национальный интерес был значимым термином, а не предметом обсуждения. Теперь это в прошлом. Сейчас каждая администрация сталкивается с неослабевающей враждебностью со стороны оппозиции".
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире
Но разделенные в себе Штаты не могут договориться о том, что соответствует их национальным интересам, — просто потому, что большая часть элиты не видит будущего США как национального государства. Глобалистски настроенная часть истеблишмента сделала ставку на удержание мирового доминирования любой ценой, поставив на кон в том числе и сохранение единства собственного государства.
Как напомнил в понедельник Николай Патрушев
, "Россия как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".