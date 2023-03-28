https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html

Вашингтон готовится к победе в уже проигранной войне

Вашингтон готовится к победе в уже проигранной войне - РИА Новости, 28.03.2023

Вашингтон готовится к победе в уже проигранной войне

Самая главная и страшная тайна Вашингтона состоит в том, что у него нет стратегии в отношении России и Китая — ни против каждой из стран поодиночке, ни тем... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:01

аналитика

в мире

цены на нефть

россия

сша

китай

джо байден

генри киссинджер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

Самая главная и страшная тайна Вашингтона состоит в том, что у него нет стратегии в отношении России и Китая — ни против каждой из стран поодиночке, ни тем более против них вместе. То, что Штаты декларируют и делают — "сдерживание ревизионистов" (то есть Москвы и Пекина, бросивших вызов атлантическому миропорядку), — просто не работает. Вернее, работает с точностью до наоборот, стратегически ухудшая американские глобальные позиции и обнажая слабые места уходящего гегемона. Поэтому приходится делать вид, что все под контролем и ничего неожиданного со стороны русских и китайцев не происходит.Так поступил Джо Байден, в выходные заявивший, что представления о мощи союза России и Китая "сильно преувеличивают": "Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы это значительно преувеличиваем".В подтверждение своих слов Байден спросил: а что такого уже сделал Китай для России?"Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить России значительные вооружения. Они еще не сделали этого, но это не значит, что они не сделают это".Замечательная манипуляция: сначала самим придумать и раскрутить тему "вероятности предстоящих поставок китайского оружия России", а потом заявить, что раз их нет, то это что-то да значит (Китай испугался американского давления, Китай не хочет по-настоящему поддерживать Россию и так далее). И это при том факте, что ни Москва, ни Пекин никогда ничего не говорили о планах поставки оружия, — но кого это волнует, если нужно демонстрировать уверенность в собственных силах и способность если не управлять миром, то направлять его в нужную и выгодную для себя сторону.Байден уверяет, что если Китай и Россия действительно создадут коалицию, то она не будет такой крепкой, как те альянсы, что создают США и Запад. И вообще: союз Москвы и Пекина лишь поможет Западу объединиться еще сильнее и сплотить вокруг себя еще больше стран.Верит ли сам Байден в то, что говорит? Это не так важно. Проблема в том, что Запад уже не имеет того влияния в мире, которое было у него на протяжении столетий, — и с перспективой дальнейшего падения роли объединенного Запада согласно абсолютное большинство наблюдателей в самых разных частях света.Включая и многих западных аналитиков, которые пытаются увести американский "Титаник" с опасного курса. Самым известным из глобалистов-реалистов (реалистов не в том смысле, что их планы осуществимы, а в том, что они исходят из реальности, в отличие от команды Байдена) является, конечно, Генри Киссинджер.За последний год он хотя и отказался от своего же собственного мнения о невозможности приема Украины в НАТО, но уже не раз выступал с предостережением против ставки на сокрушение и изоляцию России. В опубликованных на днях в El Mundo отрывках из его беседы с британским историком Нилом Фергюсоном бывший госсекретарь хвалит НАТО за то, как она сплотилась вокруг поддержки Украины ("вспомнив о былых угрозах со стороны России"), но предупреждает: "Вопрос теперь будет заключаться в том, как положить конец этому конфликту. В конце концов, мы должны найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе".Беседа с Фергюсоном явно состоялась до визита Си Цзиньпина в Москву, но оценки Киссинджера от этого не изменились бы. Человеку, выстроившему правильное (для США) соотношение в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин, естественно, неприятно видеть, как его наследники ведут дела, и ему хочется верить, что еще не все потеряно и положение можно исправить.При этом по инерции даже Киссинджер продолжает рассуждать о противостоянии США и Китая, а не США и Китая — России. То есть обсуждает более выгодный для Америки вариант — впрочем, и о нем он говорит без всякого оптимизма.Сейчас он уже соглашается с тем, что Китай и США теперь являются противниками — еще недавно были надежды на то, что в большей степени конкуренты, — но при этом не поддерживает абсолютно спекулятивный и пропагандистский тезис о том, что КНР хочет занять место США: "Не думаю, что Китай думает о мировом господстве, но вполне возможно, что он станет таким же могущественным, как мы. А это не в наших интересах".Конечно, не в американских интересах — потому что тогда Штаты лишатся гегемонии (впрочем, это уже происходит). Но для Киссинджера рост китайского могущества опасен еще и потому, что он рассматривает его через призму новой холодной войны — сравнивая ее с прошлой, американо-советской. И считая даже более опасной — потому что Китай и США "теперь обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, чего не было в первую холодную войну, а технологии разрушения стали еще более ужасающими, особенно с появлением искусственного интеллекта".Ошибка киссинджеровского анализа в том, что он сопоставляет новое противостояние со старым, не замечая принципиальной разницы. Тогда все началось с противостояния всего одной страны, СССР, всему западному миру, который и был, по сути, всем миром. Да, Москва и соцстраны активно действовали и в Африке, и в Азии, пытались закрепиться в Латинской Америке, но в целом представляли собой замкнутую и небольшую (хотя заметную) часть мирового сообщества.Сейчас ситуация принципиально другая: на месте соцлагеря окажется как раз Запад. Да, вес и влияние Штатов, Европы, англосаксонских заморских стран (Канады, Австралии, Новой Зеландии) и Японии огромны, но тенденция мирового развития однозначно неблагоприятна для них. Запад еще долго будет оставаться первым по совокупной мощи, но уже первым среди равных (блоков и региональных объединений), а не абсолютным гегемоном. Не говоря уже о том, что сохранить его единство — даже если мы говорим о подчинении Европы США — в среднесрочной перспективе будет очень и очень сложно.Хуже того: даже Киссинджер, который, как правило, не касается внутриполитических вопросов, не удержался от того, чтобы отметить, что сейчас США "бесконечно более разделены", чем во время войны во Вьетнаме: "Национальный интерес был значимым термином, а не предметом обсуждения. Теперь это в прошлом. Сейчас каждая администрация сталкивается с неослабевающей враждебностью со стороны оппозиции".Но разделенные в себе Штаты не могут договориться о том, что соответствует их национальным интересам, — просто потому, что большая часть элиты не видит будущего США как национального государства. Глобалистски настроенная часть истеблишмента сделала ставку на удержание мирового доминирования любой ценой, поставив на кон в том числе и сохранение единства собственного государства.Как напомнил в понедельник Николай Патрушев, "Россия как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно".

https://ria.ru/20230325/rossiya-1860534790.html

https://ria.ru/20230325/bayden-1860535370.html

https://ria.ru/20230326/kissindzher-1860683360.html

https://ria.ru/20230320/amerika-1859057871.html

https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, в мире, цены на нефть, россия, сша, китай, джо байден, генри киссинджер, си цзиньпин, нато, el mundo, санкции в отношении россии