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Эксперт рассказал о последствиях применения урановых снарядов на Украине - РИА Новости, 28.03.2023
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17:24 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/snaryady-1861316362.html
Эксперт рассказал о последствиях применения урановых снарядов на Украине
Эксперт рассказал о последствиях применения урановых снарядов на Украине - РИА Новости, 28.03.2023
Эксперт рассказал о последствиях применения урановых снарядов на Украине
В районах применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине жертвами станут все без разбора - как военные, так и мирное население, считает бывший помощник... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:24
2023-03-28T17:24
в мире
россия
сша
ирак
владимир путин
сергей лавров
мария захарова
оон
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В районах применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине жертвами станут все без разбора - как военные, так и мирное население, считает бывший помощник Генсека ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ганс-Кристоф граф фон Шпонек. "Если боеприпасы с обедненным ураном будут использованы на Украине, это будет означать, что люди в этом районе, как солдаты, так и гражданские, станут жертвами", - сказал он РИА Новости. По словам фон Шпонека, вопрос о законности применения боеприпасов с обедненным ураном все еще открыт, однако последствия такого шага хорошо известны и затронут всех. Эксперт отмечает, что обедненный уран "не делает различий между разными национальностями", приводя в пример британских и американских солдат, а также их семьи, которые пострадали от применения США таких боеприпасов на юге Ирака в 1991 году. Кроме того, по мнению фон Шпонека, жертвой использования обедненного урана на Украине станет и мирное население. Эксперт, несколько раз побывавший в 1999 году в иракской больнице, отметил, что лично видел младенцев с серьезными отклонениями, несмотря на то что они родились через несколько после применения США обедненного урана в регионе. При этом до 1991 года такого не существовало, полагает он. Фон Шпонек добавил, что существуют доказательства того, что миссия Всемирной организации здравоохранения в начале 2000-ых по изучению последствий применения обедненного урана для местного населения на юге Ирака "была сорвана правительством страны-члена ООН". Это противоречит Уставу ООН, в котором закреплена независимость организаций ООН при выполнении своих обязанностей, считает эксперт. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
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в мире, россия, сша, ирак, владимир путин, сергей лавров, мария захарова, оон
В мире, Россия, США, Ирак, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН
Эксперт рассказал о последствиях применения урановых снарядов на Украине

Эксперт фон Шпонек: применение урановых снарядов на Украине приведет к большим жертвам

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк152-миллиметровые снаряды
152-миллиметровые снаряды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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152-миллиметровые снаряды. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В районах применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине жертвами станут все без разбора - как военные, так и мирное население, считает бывший помощник Генсека ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ганс-Кристоф граф фон Шпонек.
"Если боеприпасы с обедненным ураном будут использованы на Украине, это будет означать, что люди в этом районе, как солдаты, так и гражданские, станут жертвами", - сказал он РИА Новости.
Украинские солдаты на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
22 марта, 10:47
По словам фон Шпонека, вопрос о законности применения боеприпасов с обедненным ураном все еще открыт, однако последствия такого шага хорошо известны и затронут всех.
Эксперт отмечает, что обедненный уран "не делает различий между разными национальностями", приводя в пример британских и американских солдат, а также их семьи, которые пострадали от применения США таких боеприпасов на юге Ирака в 1991 году.
Кроме того, по мнению фон Шпонека, жертвой использования обедненного урана на Украине станет и мирное население. Эксперт, несколько раз побывавший в 1999 году в иракской больнице, отметил, что лично видел младенцев с серьезными отклонениями, несмотря на то что они родились через несколько после применения США обедненного урана в регионе. При этом до 1991 года такого не существовало, полагает он.
Фон Шпонек добавил, что существуют доказательства того, что миссия Всемирной организации здравоохранения в начале 2000-ых по изучению последствий применения обедненного урана для местного населения на юге Ирака "была сорвана правительством страны-члена ООН". Это противоречит Уставу ООН, в котором закреплена независимость организаций ООН при выполнении своих обязанностей, считает эксперт.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву
22 марта, 12:51
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Применение Киевом урановых бомб грозит катастрофой, заявил экс-замглавы МЧС
21 марта, 18:27
 
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