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Шойгу провел совещания по гособоронзаказу - РИА Новости, 28.03.2023
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15:18 28.03.2023 (обновлено: 18:57 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/shoygu-1861269626.html
Шойгу провел совещания по гособоронзаказу
Шойгу провел совещания по гособоронзаказу - РИА Новости, 28.03.2023
Шойгу провел совещания по гособоронзаказу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:18
2023-03-28T18:57
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, в ходе которой проверил ход выполнения гособоронзаказа.По итогам работы на предприятиях Шойгу провел рабочие совещания с их руководством, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга России, в ходе которых поставил задачу и дальше наращивать производство всей номенклатуры продукции заводов с соблюдением графика ГОЗ.
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Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей
Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Шойгу провел совещания по гособоронзаказу

Министр обороны Шойгу провел рабочие совещания по гособоронзаказу

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. 28 марта 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. 28 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. 28 марта 2023
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, в ходе которой проверил ход выполнения гособоронзаказа.
«
"Руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда", - говорится в сообщении.
По итогам работы на предприятиях Шойгу провел рабочие совещания с их руководством, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга России, в ходе которых поставил задачу и дальше наращивать производство всей номенклатуры продукции заводов с соблюдением графика ГОЗ.
Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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