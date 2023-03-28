Шойгу провел совещания по гособоронзаказу
Министр обороны Шойгу провел рабочие совещания по гособоронзаказу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. 28 марта 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. 28 марта 2023
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, в ходе которой проверил ход выполнения гособоронзаказа.
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"Руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда", - говорится в сообщении.
По итогам работы на предприятиях Шойгу провел рабочие совещания с их руководством, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга России, в ходе которых поставил задачу и дальше наращивать производство всей номенклатуры продукции заводов с соблюдением графика ГОЗ.