https://ria.ru/20230328/shoygu-1861269626.html

Шойгу провел совещания по гособоронзаказу

Шойгу провел совещания по гособоронзаказу - РИА Новости, 28.03.2023

Шойгу провел совещания по гособоронзаказу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:18

2023-03-28T15:18

2023-03-28T18:57

безопасность

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, сообщили во вторник в Telegram-канале Минобороны РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской области, в ходе которой проверил ход выполнения гособоронзаказа.По итогам работы на предприятиях Шойгу провел рабочие совещания с их руководством, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга России, в ходе которых поставил задачу и дальше наращивать производство всей номенклатуры продукции заводов с соблюдением графика ГОЗ.

https://ria.ru/20230328/boepripasy-1861272808.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей 2023-03-28T15:18 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)