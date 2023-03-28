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В Австрии организуют протест против выступления Зеленского в парламенте - РИА Новости, 28.03.2023
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17:25 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/protest-1861316741.html
В Австрии организуют протест против выступления Зеленского в парламенте
В Австрии организуют протест против выступления Зеленского в парламенте - РИА Новости, 28.03.2023
В Австрии организуют протест против выступления Зеленского в парламенте
Австрийская оппозиция организует в четверг протест против выступления Владимира Зеленского в парламенте страны, заявил журналистам лидер... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:25
2023-03-28T17:25
в мире
австрия
россия
владимир зеленский
австрийская партия свободы
нато
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ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Австрийская оппозиция организует в четверг протест против выступления Владимира Зеленского в парламенте страны, заявил журналистам лидер право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль. Выступление Зеленского в Национальном совете Австрии в видеоформате планируется в ближайший четверг, 30 марта. "Для нас это не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом, и поэтому в четверг будет организован протест", - заявил лидер оппозиционной австрийской партии на пресс-конференции во вторник. Трансляция мероприятия велась онлайн на странице политика в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Он также добавил, что планирующееся выступление Зеленского является еще одним доказательством того, что все остальные партии Австрии отказались от нейтралитета, даже если они утверждают обратное. "Это означает, что президенту воюющей нации предоставляют в распоряжение зал Национального совета (нижней палаты Федерального собрания парламента Австрии) нейтральной страны, чтобы он (Зеленский) мог с трибуны заявить международной общественности о своей позиции - позиции воюющей стороны. Можно говорить и о том, что он с трибуны будет распространять украинскую пропаганду, или пропаганду НАТО, или американскую пропаганду", - пояснил политик. По его словам, этого быть не должно, также как и не должно быть выступлений российской стороны или представителей других стран, участвующих в конфликтах. "Это актуально для обеих сторон (конфликта)", - заключил Кикль. Он добавил, что есть множество площадок и форматов, в рамках которых мог бы выступить Зеленский, но на официальном уровне в австрийском парламенте это недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230309/oskar-1856825409.html
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в мире, австрия, россия, владимир зеленский, австрийская партия свободы, нато
В мире, Австрия, Россия, Владимир Зеленский, Австрийская партия свободы, НАТО
В Австрии организуют протест против выступления Зеленского в парламенте

Австрийская партия свободы организует протест против выступления Зеленского в парламенте

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Австрийская оппозиция организует в четверг протест против выступления Владимира Зеленского в парламенте страны, заявил журналистам лидер право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль.
Выступление Зеленского в Национальном совете Австрии в видеоформате планируется в ближайший четверг, 30 марта.
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"Для нас это не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом, и поэтому в четверг будет организован протест", - заявил лидер оппозиционной австрийской партии на пресс-конференции во вторник. Трансляция мероприятия велась онлайн на странице политика в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Он также добавил, что планирующееся выступление Зеленского является еще одним доказательством того, что все остальные партии Австрии отказались от нейтралитета, даже если они утверждают обратное.
"Это означает, что президенту воюющей нации предоставляют в распоряжение зал Национального совета (нижней палаты Федерального собрания парламента Австрии) нейтральной страны, чтобы он (Зеленский) мог с трибуны заявить международной общественности о своей позиции - позиции воюющей стороны. Можно говорить и о том, что он с трибуны будет распространять украинскую пропаганду, или пропаганду НАТО, или американскую пропаганду", - пояснил политик.
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По его словам, этого быть не должно, также как и не должно быть выступлений российской стороны или представителей других стран, участвующих в конфликтах. "Это актуально для обеих сторон (конфликта)", - заключил Кикль.
Он добавил, что есть множество площадок и форматов, в рамках которых мог бы выступить Зеленский, но на официальном уровне в австрийском парламенте это недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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