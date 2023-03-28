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Сенатор призвал снизить цены на продукты питания в аэропортах и вокзалах - РИА Новости, 28.03.2023
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11:30 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/produkty-1861167044.html
Сенатор призвал снизить цены на продукты питания в аэропортах и вокзалах
Сенатор призвал снизить цены на продукты питания в аэропортах и вокзалах - РИА Новости, 28.03.2023
Сенатор призвал снизить цены на продукты питания в аэропортах и вокзалах
Нужно снижать цены на все продукты питания, продаваемые в аэропортах и на вокзалах, приводить их к тому уровню, который есть в торговых сетях, заявил РИА... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:30
2023-03-28T11:30
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нужно снижать цены на все продукты питания, продаваемые в аэропортах и на вокзалах, приводить их к тому уровню, который есть в торговых сетях, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников. Ранее газета "Известия" сообщила о разработанном ЛДПР законопроекте, которым предлагается ограничить наценку на продукты питания в аэропортах, железнодорожных вокзалах, в портах. Партийцы считают, что в первую очередь это может касаться бутилированной воды и хлебобулочных изделий. По его мнению, стоимость продуктов питания в аэропорту, на вокзале нужно приводить в соответствие с теми ценами, которые есть в торговых сетях. Отвечая на вопрос агентства, должна ли стоимость доставки учитываться при поставках продуктов в аэропорты, Иконников отметил: "А вы стоимость доставки в разные концы Москвы не считаете?". По его мнению, стоимость продуктов в таких закрытых зонах "искусственно завышена". По его словам, например, в аэропорту в этом виноваты не те, кто производит продукцию, и не кафе, "это делают владельцы аэропортов, они собирают с них (точки питания) ренту. Они себе доходы повышают. Ну, пусть поделятся своими доходами с людьми, с клиентами кафе", - заключил он.
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Сенатор призвал снизить цены на продукты питания в аэропортах и вокзалах

Сенатор Иконников призвал снизить цены на продукты, продаваемые в аэропортах и вокзалах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители кафе в вокзальном комплексе Восточный в Москве
Посетители кафе в вокзальном комплексе Восточный в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители кафе в вокзальном комплексе Восточный в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нужно снижать цены на все продукты питания, продаваемые в аэропортах и на вокзалах, приводить их к тому уровню, который есть в торговых сетях, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.
Ранее газета "Известия" сообщила о разработанном ЛДПР законопроекте, которым предлагается ограничить наценку на продукты питания в аэропортах, железнодорожных вокзалах, в портах. Партийцы считают, что в первую очередь это может касаться бутилированной воды и хлебобулочных изделий.
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"Надо снижать цены и приводить их к тем ценам, которые есть не в закрытых зонах аэропортах, железнодорожных вокзалах. Чтоб человек пришел, условно говоря, из города, там покушал в кафе и мог зайти (в кафе) в аэропорту на вокзале и перекусить по точно таким же ценам", - сказал политик.
По его мнению, стоимость продуктов питания в аэропорту, на вокзале нужно приводить в соответствие с теми ценами, которые есть в торговых сетях.
Отвечая на вопрос агентства, должна ли стоимость доставки учитываться при поставках продуктов в аэропорты, Иконников отметил: "А вы стоимость доставки в разные концы Москвы не считаете?".
По его мнению, стоимость продуктов в таких закрытых зонах "искусственно завышена".
По его словам, например, в аэропорту в этом виноваты не те, кто производит продукцию, и не кафе, "это делают владельцы аэропортов, они собирают с них (точки питания) ренту. Они себе доходы повышают. Ну, пусть поделятся своими доходами с людьми, с клиентами кафе", - заключил он.
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