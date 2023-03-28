https://ria.ru/20230328/produkty-1861167044.html

Сенатор призвал снизить цены на продукты питания в аэропортах и вокзалах

Сенатор призвал снизить цены на продукты питания в аэропортах и вокзалах - РИА Новости, 28.03.2023

Сенатор призвал снизить цены на продукты питания в аэропортах и вокзалах

Нужно снижать цены на все продукты питания, продаваемые в аэропортах и на вокзалах, приводить их к тому уровню, который есть в торговых сетях, заявил РИА... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:30

2023-03-28T11:30

2023-03-28T11:30

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нужно снижать цены на все продукты питания, продаваемые в аэропортах и на вокзалах, приводить их к тому уровню, который есть в торговых сетях, заявил РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников. Ранее газета "Известия" сообщила о разработанном ЛДПР законопроекте, которым предлагается ограничить наценку на продукты питания в аэропортах, железнодорожных вокзалах, в портах. Партийцы считают, что в первую очередь это может касаться бутилированной воды и хлебобулочных изделий. По его мнению, стоимость продуктов питания в аэропорту, на вокзале нужно приводить в соответствие с теми ценами, которые есть в торговых сетях. Отвечая на вопрос агентства, должна ли стоимость доставки учитываться при поставках продуктов в аэропорты, Иконников отметил: "А вы стоимость доставки в разные концы Москвы не считаете?". По его мнению, стоимость продуктов в таких закрытых зонах "искусственно завышена". По его словам, например, в аэропорту в этом виноваты не те, кто производит продукцию, и не кафе, "это делают владельцы аэропортов, они собирают с них (точки питания) ренту. Они себе доходы повышают. Ну, пусть поделятся своими доходами с людьми, с клиентами кафе", - заключил он.

https://ria.ru/20230324/tseny-1860313146.html

https://ria.ru/20230315/sanktsii-1857922912.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, совет федерации рф, лдпр, россия