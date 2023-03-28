ЛДПР предложила ограничить наценку на продукты в аэропортах и на вокзалах
"Известия": ЛДПР предложила ограничить наценку на продукты в аэропортах и на вокзалах
Казанский вокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ограничить наценку на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.
В пояснительной записке к документу, имеющейся у "Известий", отмечается, что на территориях железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов продовольственные товары реализуются с существенной торговой наценкой по сравнению с такими же в магазинах, торговых сетях и иных точках продаж.
Согласно данным газеты, у путешественников нет возможности приобрести данные товары в иных местах. Из-за чего они вынуждены принимать "такую несправедливую ценовую политику".
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"Более того, в аэропортах граждане, по сути, не имеют альтернатив, кроме как согласиться на покупку необходимых продовольственных товаров по завышенным ценам, так как правилами проведения предполетного досмотра не допускается, например, проносить емкости с жидкостью вместимостью более 100 миллилитров", - говорится в пояснительной записке.
Один из авторов законопроекта, глава комитета ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил "Известиям", что причиной разработки поправок стали регулярные обращения граждан по поводу данной проблемы. Он подчеркнул, что для таких отдельных зон, где у бизнеса есть право на установление своей стоимости товаров, цены должны регулироваться государством. По его словам, речь не идет о красной икре или дорогих колбасах.
"Мы имеем в виду в первую очередь воду, хлебобулочные изделия и другие продовольственные товары, стоимость которых не должна в десятки раз превышать себестоимость", - приводятся слова Нилова. Он отметил, что речь пойдет о небольшом перечне товаров, уровень максимальной наценки на которые не должен превышать 10%.
В пресс-службе ФАС сообщили "Известиям", что в случае поступления законопроекта в официальном порядке ведомство рассмотрит инициативу и даст оценку. Также "Известия" обратились в правительство с просьбой оценить перспективы принятия законопроекта.