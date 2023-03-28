https://ria.ru/20230328/natsenka-1861101383.html

ЛДПР предложила ограничить наценку на продукты в аэропортах и на вокзалах

ЛДПР предложила ограничить наценку на продукты в аэропортах и на вокзалах - РИА Новости, 28.03.2023

ЛДПР предложила ограничить наценку на продукты в аэропортах и на вокзалах

ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ограничить наценку на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах, пишет газета "Известия" РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T02:12

2023-03-28T02:12

2023-03-28T02:27

россия

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ограничить наценку на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ. "В России предлагают ограничить наценку на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах. В частности, мера должна затронуть бутилированную воду и хлебобулочные изделия. Соответствующий законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР", - говорится в сообщении издания. В пояснительной записке к документу, имеющейся у "Известий", отмечается, что на территориях железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов продовольственные товары реализуются с существенной торговой наценкой по сравнению с такими же в магазинах, торговых сетях и иных точках продаж. Согласно данным газеты, у путешественников нет возможности приобрести данные товары в иных местах. Из-за чего они вынуждены принимать "такую несправедливую ценовую политику". Один из авторов законопроекта, глава комитета ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил "Известиям", что причиной разработки поправок стали регулярные обращения граждан по поводу данной проблемы. Он подчеркнул, что для таких отдельных зон, где у бизнеса есть право на установление своей стоимости товаров, цены должны регулироваться государством. По его словам, речь не идет о красной икре или дорогих колбасах. "Мы имеем в виду в первую очередь воду, хлебобулочные изделия и другие продовольственные товары, стоимость которых не должна в десятки раз превышать себестоимость", - приводятся слова Нилова. Он отметил, что речь пойдет о небольшом перечне товаров, уровень максимальной наценки на которые не должен превышать 10%. В пресс-службе ФАС сообщили "Известиям", что в случае поступления законопроекта в официальном порядке ведомство рассмотрит инициативу и даст оценку. Также "Известия" обратились в правительство с просьбой оценить перспективы принятия законопроекта.

https://ria.ru/20230328/byudzhet-1861093691.html

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россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика