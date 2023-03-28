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Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро получил дату релиза
Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро получил дату релиза - РИА Новости, 28.03.2023
Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро получил дату релиза
Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" получил дату кинотеатральной премьеры — 20 октября, пишет IndieWire. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:05
2023-03-28T12:05
2023-03-28T12:05
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" получил дату кинотеатральной премьеры — 20 октября, пишет IndieWire. В публикации также отмечается: есть слухи, что проект представят на Каннском фестивале в мае. Если это произойдет, то картина станет первым фильмом Скорсезе на этом смотре почти за 40 лет. В 1986 во Францию он ездил с драмой "После работы". Лента принесла ему награду за режиссуру. У "Убийц цветочной луны" звездный актерский состав. Заявлены Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер и другие. Проект описывается как первый вестерн Скорсезе. Он основан на нон-фикшне Дэвида Гранна о серии убийств в Оклахоме. Они произошли в 1920-х после того, как на землях индейцев племени осейджи была найдена нефть. "В то время проще было загреметь за решетку из-за убийства собаки, чем индейца", — рассказывал Скорсезе. Покажут ли "Убийц цветочной Луны" в кинотеатрах России неясно. Известно, что после выхода на большие экраны картина появится на сервисе Apple TV+.Ранее сообщалось о том, что фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" откроет в этом году ММКФ.
https://ria.ru/20230327/kino-1861039860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, леонардо ди каприо, роберт де ниро
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро
Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро получил дату релиза
Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро "Убийцы цветочной луны" выйдет 20 октября
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" получил дату кинотеатральной премьеры — 20 октября, пишет
IndieWire.
В публикации также отмечается: есть слухи, что проект представят на Каннском фестивале в мае. Если это произойдет, то картина станет первым фильмом Скорсезе на этом смотре почти за 40 лет. В 1986 во Францию он ездил с драмой "После работы". Лента принесла ему награду за режиссуру.
У "Убийц цветочной луны" звездный актерский состав. Заявлены Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер и другие.
Проект описывается как первый вестерн Скорсезе. Он основан на нон-фикшне Дэвида Гранна о серии убийств в Оклахоме. Они произошли в 1920-х после того, как на землях индейцев племени осейджи была найдена нефть.
"В то время проще было загреметь за решетку из-за убийства собаки, чем индейца", — рассказывал Скорсезе.
Покажут ли "Убийц цветочной Луны" в кинотеатрах России неясно. Известно, что после выхода на большие экраны картина появится на сервисе Apple TV+.
Ранее сообщалось
о том, что фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" откроет в этом году ММКФ.
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