https://ria.ru/20230328/premera-1861156675.html

Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро получил дату релиза

Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро получил дату релиза - РИА Новости, 28.03.2023

Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро получил дату релиза

Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" получил дату кинотеатральной премьеры — 20 октября, пишет IndieWire. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:05

2023-03-28T12:05

2023-03-28T12:05

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" получил дату кинотеатральной премьеры — 20 октября, пишет IndieWire. В публикации также отмечается: есть слухи, что проект представят на Каннском фестивале в мае. Если это произойдет, то картина станет первым фильмом Скорсезе на этом смотре почти за 40 лет. В 1986 во Францию он ездил с драмой "После работы". Лента принесла ему награду за режиссуру. У "Убийц цветочной луны" звездный актерский состав. Заявлены Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер и другие. Проект описывается как первый вестерн Скорсезе. Он основан на нон-фикшне Дэвида Гранна о серии убийств в Оклахоме. Они произошли в 1920-х после того, как на землях индейцев племени осейджи была найдена нефть. "В то время проще было загреметь за решетку из-за убийства собаки, чем индейца", — рассказывал Скорсезе. Покажут ли "Убийц цветочной Луны" в кинотеатрах России неясно. Известно, что после выхода на большие экраны картина появится на сервисе Apple TV+.Ранее сообщалось о том, что фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" откроет в этом году ММКФ.

https://ria.ru/20230327/kino-1861039860.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, леонардо ди каприо, роберт де ниро