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"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест" - РИА Новости, 28.03.2023
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Культура
 
14:09 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/porechenkov-1861228011.html
"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест"
"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест" - РИА Новости, 28.03.2023
"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест"
Актер Михаил Пореченков рассказал РИА Новости, почему снялся в фильме "Русский крест". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:09
2023-03-28T14:09
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Актер Михаил Пореченков рассказал РИА Новости, почему снялся в фильме "Русский крест". Пореченков отметил, что каждый участник проекта вложил часть себя в производство фильма. "Русский крест" – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. Режиссер фильма – Эдуард Бояков. Картина выходит в прокат 16 апреля. Ранее сообщалось о том, что фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль.
https://ria.ru/20230327/kino-1860861523.html
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новости культуры, михаил пореченков, эдуард бояков, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Михаил Пореченков, Эдуард Бояков, Кино и сериалы, что посмотреть , Знаменитости, звезды
"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест"

Пореченков объяснил съемки в фильме "Русский крест" желанием "отдать долг Богу"

© Атмосфера кино 2023Михаил Пореченков в фильме "Русский крест"
Михаил Пореченков в фильме Русский крест
© Атмосфера кино 2023
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Актер Михаил Пореченков рассказал РИА Новости, почему снялся в фильме "Русский крест".
«

"Я должен долг отдать Богу и вере своей – это самое главное. Каждый христианин должен что-то сделать для веры и для Бога, ну вот я и посчитал, что это в моих силах, это будет правильно", — сказал собеседник агентства.

Пореченков отметил, что каждый участник проекта вложил часть себя в производство фильма.
«
"Мне кажется, что мы потратили кусочек себя, своей души, своих умений для того, чтобы эта картина состоялась, и высшие силы нам тоже помогали: и с погодой, и с занятостью", — рассказал артист.
"Русский крест" – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. Режиссер фильма – Эдуард Бояков.
Картина выходит в прокат 16 апреля.
Ранее сообщалось о том, что фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль.
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