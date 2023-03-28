https://ria.ru/20230328/porechenkov-1861228011.html

"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест"

"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест" - РИА Новости, 28.03.2023

"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест"

Актер Михаил Пореченков рассказал РИА Новости, почему снялся в фильме "Русский крест". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:09

2023-03-28T14:09

2023-03-28T14:09

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Актер Михаил Пореченков рассказал РИА Новости, почему снялся в фильме "Русский крест". Пореченков отметил, что каждый участник проекта вложил часть себя в производство фильма. "Русский крест" – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. Режиссер фильма – Эдуард Бояков. Картина выходит в прокат 16 апреля. Ранее сообщалось о том, что фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль.

https://ria.ru/20230327/kino-1860861523.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил пореченков, эдуард бояков, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, звезды