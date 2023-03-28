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"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест"
"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест" - РИА Новости, 28.03.2023
"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест"
Актер Михаил Пореченков рассказал РИА Новости, почему снялся в фильме "Русский крест". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:09
2023-03-28T14:09
2023-03-28T14:09
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Актер Михаил Пореченков рассказал РИА Новости, почему снялся в фильме "Русский крест". Пореченков отметил, что каждый участник проекта вложил часть себя в производство фильма. "Русский крест" – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. Режиссер фильма – Эдуард Бояков. Картина выходит в прокат 16 апреля. Ранее сообщалось о том, что фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил пореченков, эдуард бояков, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Михаил Пореченков, Эдуард Бояков, Кино и сериалы, что посмотреть , Знаменитости, звезды
"Отдать долг Богу": Пореченков о съемках в фильме "Русский крест"
Пореченков объяснил съемки в фильме "Русский крест" желанием "отдать долг Богу"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Актер Михаил Пореченков рассказал РИА Новости, почему снялся в фильме "Русский крест".
«
"Я должен долг отдать Богу и вере своей – это самое главное. Каждый христианин должен что-то сделать для веры и для Бога, ну вот я и посчитал, что это в моих силах, это будет правильно", — сказал собеседник агентства.
Пореченков отметил, что каждый участник проекта вложил часть себя в производство фильма.
«
"Мне кажется, что мы потратили кусочек себя, своей души, своих умений для того, чтобы эта картина состоялась, и высшие силы нам тоже помогали: и с погодой, и с занятостью", — рассказал артист.
"Русский крест" – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. Режиссер фильма – Эдуард Бояков.
Картина выходит в прокат 16 апреля.
Ранее сообщалось
о том, что фильм Бориса Хлебникова откроет Московский международный кинофестиваль.
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