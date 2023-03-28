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В Выборге ищут провалившегося в пожарный резервуар девятилетнего мальчика
В Выборге ищут провалившегося в пожарный резервуар девятилетнего мальчика - РИА Новости, 28.03.2023
В Выборге ищут провалившегося в пожарный резервуар девятилетнего мальчика
В Выборге ведутся поиски девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар накануне вечером, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:34
2023-03-28T10:34
2023-03-28T10:34
происшествия
выборг
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. В Выборге ведутся поиски девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар накануне вечером, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти. "27 марта в районе Сайменского шоссе в городе Выборге двое детей упали в пожарный резервуар. Проходивший мимо подросток услышал детские крики и заметил 9-летнюю застрявшую девочку. Совместно с другими прохожими ребенка вытащили, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь. Девочка сообщила, что в вместе с ней находился мальчик 2013 г.р.", - сообщает СУСК. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Выборг, а также следователя и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС. В настоящее время поиски продолжаются. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20230328/vorota-1861140386.html
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происшествия, выборг, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область
Происшествия, Выборг, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ленинградская область
В Выборге ищут провалившегося в пожарный резервуар девятилетнего мальчика
В Выборге ведутся поиски девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар