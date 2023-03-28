https://ria.ru/20230328/planety-1861105089.html

Приморцы смогут увидеть четыре планеты невооруженным взглядом

Приморцы смогут увидеть четыре планеты невооруженным взглядом - РИА Новости, 28.03.2023

Приморцы смогут увидеть четыре планеты невооруженным взглядом

Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер жители Приморья смогут увидеть невооруженным взглядом во время парада планет вечером 28 марта, сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T03:23

2023-03-28T03:23

2023-03-28T03:25

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер жители Приморья смогут увидеть невооруженным взглядом во время парада планет вечером 28 марта, сообщил РИА Новости заведующий Уссурийским отделом института прикладной астрономии РАН Антон Кочергин. Астрономическое явление, когда планеты выстраиваются в ряд и их можно наблюдать над горизонтом, смогут увидеть жители Приморья 28 марта. В этот день в линию выстроятся пять планет - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран. "Жители Приморья при хорошей погоде смогут увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер невооруженным взглядом 28 марта, когда состоится парад планет. Уран не получится разглядеть без инструментов - бинокля или телескопа - из-за его низкой яркости", - сообщил Кочергин. По словам учёного, даже имея необходимые приспособления для наблюдения, будет непросто отыскать седьмую планету Солнечной системы. Он добавил, что в Приморье полный строй из пяти планет будет виден очень недолго. "Все пять планет будет видно кратковременно, потому что две планеты быстро окажутся ниже горизонта. Лучше всего приморцы смогут рассмотреть Венеру и Марс. Меркурий и Юпитер будут близко у горизонта, да еще в светлое время суток, так что увидеть их будет затруднительно. А примерно после 20 часов они вообще скроются за горизонтом", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230317/uran-1858388825.html

https://ria.ru/20230310/asteroid-1857055455.html

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