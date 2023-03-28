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Приморцы смогут увидеть четыре планеты невооруженным взглядом - РИА Новости, 28.03.2023
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Наука
 
03:23 28.03.2023 (обновлено: 03:25 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/planety-1861105089.html
Приморцы смогут увидеть четыре планеты невооруженным взглядом
Приморцы смогут увидеть четыре планеты невооруженным взглядом - РИА Новости, 28.03.2023
Приморцы смогут увидеть четыре планеты невооруженным взглядом
Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер жители Приморья смогут увидеть невооруженным взглядом во время парада планет вечером 28 марта, сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:23
2023-03-28T03:25
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер жители Приморья смогут увидеть невооруженным взглядом во время парада планет вечером 28 марта, сообщил РИА Новости заведующий Уссурийским отделом института прикладной астрономии РАН Антон Кочергин. Астрономическое явление, когда планеты выстраиваются в ряд и их можно наблюдать над горизонтом, смогут увидеть жители Приморья 28 марта. В этот день в линию выстроятся пять планет - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран. "Жители Приморья при хорошей погоде смогут увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер невооруженным взглядом 28 марта, когда состоится парад планет. Уран не получится разглядеть без инструментов - бинокля или телескопа - из-за его низкой яркости", - сообщил Кочергин. По словам учёного, даже имея необходимые приспособления для наблюдения, будет непросто отыскать седьмую планету Солнечной системы. Он добавил, что в Приморье полный строй из пяти планет будет виден очень недолго. "Все пять планет будет видно кратковременно, потому что две планеты быстро окажутся ниже горизонта. Лучше всего приморцы смогут рассмотреть Венеру и Марс. Меркурий и Юпитер будут близко у горизонта, да еще в светлое время суток, так что увидеть их будет затруднительно. А примерно после 20 часов они вообще скроются за горизонтом", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230317/uran-1858388825.html
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космос - риа наука, марс, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Российская академия наук
Приморцы смогут увидеть четыре планеты невооруженным взглядом

Приморцы смогут увидеть четыре планеты невооруженным взглядом во время их парада 28 марта

© Pixabay / WikiImagesПланеты
Планеты - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Pixabay / WikiImages
Планеты. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер жители Приморья смогут увидеть невооруженным взглядом во время парада планет вечером 28 марта, сообщил РИА Новости заведующий Уссурийским отделом института прикладной астрономии РАН Антон Кочергин.
Астрономическое явление, когда планеты выстраиваются в ряд и их можно наблюдать над горизонтом, смогут увидеть жители Приморья 28 марта. В этот день в линию выстроятся пять планет - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран.
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"Жители Приморья при хорошей погоде смогут увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер невооруженным взглядом 28 марта, когда состоится парад планет. Уран не получится разглядеть без инструментов - бинокля или телескопа - из-за его низкой яркости", - сообщил Кочергин.
По словам учёного, даже имея необходимые приспособления для наблюдения, будет непросто отыскать седьмую планету Солнечной системы.
«
"Для наблюдения за Ураном нужен еще и определённый навык. Многие смогут принять эту планету за звезду, так как Уран отражает солнечный свет. Но знатоки звёздного неба смогут увидеть парад планет из пяти небесных светил, выстроенных в линию. Хотя линия - это весьма условное определение. Во время парада планеты находятся на разном удалении от этой воображаемой линии", - уточнил учёный.
Он добавил, что в Приморье полный строй из пяти планет будет виден очень недолго. "Все пять планет будет видно кратковременно, потому что две планеты быстро окажутся ниже горизонта. Лучше всего приморцы смогут рассмотреть Венеру и Марс. Меркурий и Юпитер будут близко у горизонта, да еще в светлое время суток, так что увидеть их будет затруднительно. А примерно после 20 часов они вообще скроются за горизонтом", - сообщил собеседник агентства.
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