https://ria.ru/20230328/pivo-1861175728.html

Пиво не станет дороже после запуска реестра производителей, считает Минфин

Пиво не станет дороже после запуска реестра производителей, считает Минфин - РИА Новости, 28.03.2023

Пиво не станет дороже после запуска реестра производителей, считает Минфин

Пиво и пивоваренная продукция в РФ не станут дороже после того, как заработает закон о реестре производителей пива и пивных напитков, считает замдиректора... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:56

2023-03-28T11:56

2023-03-28T11:56

алкоголь

россия

экономика

пиво

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пиво и пивоваренная продукция в РФ не станут дороже после того, как заработает закон о реестре производителей пива и пивных напитков, считает замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Александр Коробутов. В РФ с 1 сентября 2023 года должен вступить в силу закон о создании реестра производителей пива и пивных напитков, запрещающий производство не включенным в него организациям. С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года планируется проведение выездной оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям. Кроме того, с 1 сентября 2024 года порог производственной мощности, при котором не требуется оснащение счетчиками производственной мощности, снижается до 100 тысяч декалитров в год с текущих 300 тысяч. "Нет, не подорожает (пиво - ред.), потому что все производители пива, которые на момент вступления в силу закона осуществляли свою деятельность, автоматически будут включены в реестр", - сказал Коробутов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Он подчеркнул, что госпошлина за включение предполагается минимальная, 10 тысяч рублей, а нахождение в реестре будет бессрочным. "Мы надеемся, что пройдут все проверки, потому что предусмотрен порядок устранения нарушений, если легальные производители пройдут. А рынок нелегальный оценивается порядка 10%", - сообщил Коробутов, напомнив, что обнаруженное в ходе проверок оборудование, которое не включено в реестр, подлежит уничтожению. "Данные меры показали себя эффективными в борьбе с нелегальной алкогольной продукцией в сфере крупкой алкогольной продукции", - напомнил он. Закон в ходе парламентских слушаний вызывал разногласия отрасли: представители крупных компаний считали, что реестр позволит значительно обелить рынок, пивоваренных заводов различной мощности - опасались ухудшения условий ведения бизнеса из-за тройного бремени госконтроля - ЕГАИС, маркировки и реестра мощностей. "Маленькие пивовары обеспокоены, и совершенно правильно. Что касается подорожания – счетчики-то все равно придется ставить, но это небольшие затраты, копейки. В конце концов, может быть наведен порядок, это раз. И второе – можно будет проследить за качеством", - подчеркнул Коробутов.

https://ria.ru/20230322/pivo-1859653063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алкоголь, россия, экономика, пиво