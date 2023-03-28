https://ria.ru/20230328/perevoroty-1861227281.html

США будут и дальше пытаться устраивать госперевороты в мире, заявил Иванов

США будут и дальше пытаться устраивать госперевороты в мире, заявил Иванов - РИА Новости, 28.03.2023

США будут и дальше пытаться устраивать госперевороты в мире, заявил Иванов

США руками своих спецслужб будут по-прежнему пытаться устраивать госперевороты в разных частях мира, а начинать станут с самого "слабого звена" в том или ином... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:41

2023-03-28T13:41

2023-03-28T13:41

россия

сша

центральная азия

сергей иванов (политик)

российское военно-историческое общество (рвио)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США руками своих спецслужб будут по-прежнему пытаться устраивать госперевороты в разных частях мира, а начинать станут с самого "слабого звена" в том или ином регионе, эти методы не меняются, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, экс-секретарь Совета безопасности РФ Сергей Иванов. В качестве председателя попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) он выступил во вторник на презентация исторического альбома "Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов", ставшего новым проектом медиагруппы "Комсомольская правда" и РВИО. В сборнике собраны примеры метода смены политических режимов по всему земному шару, использованные США в период со второй половины XX столетия до наших дней. Особое внимание в издании уделено "цветным революциям" XXI века. "По-моему, сейчас года не проходит, чтобы американцы где-нибудь не устроили цветную революцию, каждый божий год где-то - в Латинской Америке, в Африке, в Евразии, где угодно. И вот уже подбираются и к Белоруссии, и к Казахстану. Это уже наша современность", - сказал Иванов. Он привел в пример то, как США пытались устраивать "цветные революции" в постсоветских республиках Центральной Азии. "Советский Союз развалился в 1991-м. В 1992-м стали пробовать на прочность уже первую бывшую советскую республику, самое слабое звено на тот момент - Таджикистан. Чуть попозже, в начале "нулевых", - Киргизию, "тюльпановая революция". Не так давно попытались Узбекистан раскачать через Каракалпакию. Потом Казахстан", - сказал Иванов. "Практически они идут от "слабого звена", везде пытаются что-то сделать. Если взять Центральную Азию, то только Туркмению не пытались дестабилизировать. Все остальное уже попытались. Так что это будет продолжаться, я нисколько не сомневаюсь. Ничего не изменится", - добавил Иванов.

https://ria.ru/20230111/morales-1844016618.html

https://ria.ru/20221221/prichina-1840270292.html

россия

сша

центральная азия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, центральная азия, сергей иванов (политик), российское военно-историческое общество (рвио), центральное разведывательное управление (цру)