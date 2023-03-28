https://ria.ru/20230328/pedagog-1861357982.html

В Москве стартовал год педагога и наставника

В Москве стартовал год педагога и наставника - РИА Новости, 28.03.2023

В Москве стартовал год педагога и наставника

Год педагога и наставника стартовал в Москве, торжественная церемония открытия прошла во вторник в Московском центре качества образования, передает... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:27

2023-03-28T19:27

2023-03-28T19:39

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владимир путин

год педагога и наставника

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сн_образование

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Год педагога и наставника стартовал в Москве, торжественная церемония открытия прошла во вторник в Московском центре качества образования, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии принял участие руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков. Он отметил, что московская система образования объединяет почти 100 тысяч педагогов, это огромное сообщество с многолетними традициями и ценностями. "Год педагога и наставника начинается. Мы с вами строим одну из лучших систем образования не только в стране, но и в мире, и поэтому в добрый путь", - сказал Молотков. Руководитель столичного департамента образования и науки добавил, что учителя сейчас "находятся на передовой информационной войны" и именно им предстоит защитить детей от влияния "недоброжелателей". "Задача учителя, который находится на передовой информационной войны, еще раз подчеркну, как раз быть той защитой нашим детям, которая позволит их от этого оградить", - сказал Молотков. Также на церемонии ведомственными знаками отличия Министерства просвещения РФ и правительства Москвы наградили столичных учителей за заслуги в труде, вклад в развитие образования и продолжительную работу. Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. В плане его проведения – десятки мероприятий, цели которых – популяризация и повышение престижа педагогических профессий, развитие института наставничества, а также привлечение молодёжи в профильные вузы.

https://ria.ru/20230328/meropriyatiya-1861296313.html

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общество, москва, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование