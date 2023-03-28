https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок - РИА Новости, 28.03.2023
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок
Формирование активного паводка с последующим подтоплением объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе в восьми регионах Центрального и Приволжского... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:29
2023-03-28T03:29
2023-03-28T03:29
происшествия
московская область (подмосковье)
пермский край
тверь
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Формирование активного паводка с последующим подтоплением объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе в восьми регионах Центрального и Приволжского федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе эксперты ВНИИ ГОЧС прогнозируют формирование активного паводка, который может привести к подтоплению объектов инфраструктуры в Саратовской, Тульской, Оренбургской, Нижегородской и Московской областях, а также в Пермском крае, республиках Татарстан и Удмуртия", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что ожидается вскрытие Волги выше Твери, а также рек в Новгородской, Свердловской, Челябинской и на востоке Ленинградской областей.
https://ria.ru/20230314/termotochki-1857677391.html
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происшествия, московская область (подмосковье), пермский край, тверь, внии гочс
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Пермский край, Тверь, ВНИИ ГОЧС
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок
ВНИИ ГОЧС: восьми регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок