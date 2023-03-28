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США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года - РИА Новости, 28.03.2023
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18:46 28.03.2023 (обновлено: 18:47 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/neft-1861345055.html
США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года
США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года - РИА Новости, 28.03.2023
США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года
США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%, сообщило во вторник... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:46
2023-03-28T18:47
нефть
экономика
россия
сша
евросоюз
евростат
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%, сообщило во вторник европейское статистическое агентство "Евростат". По его данным, в период с последнего квартала 2021 года до января 2022 года импорт нефти из России оценивался в районе 40-50 миллионов баррелей в месяц, что составляло, соответственно, от 24 до 31% общего импорта стран Евросоюза. Доля США в то время составляла 10–13%. Примерно такие же объемы нефти в ЕС поставляли Казахстан и Норвегия. После начала спецоперации на Украине доля России на нефтяном рынке ЕС была нестабильна: в феврале и апреле она составляла 33% и 30%. При этом в марте этот показатель снижался до 18%. Но в декабре, когда начали действовать санкции против российской нефти, ее доля на рынке ЕС упала до 4% от общего объема европейского импорта, указали в "Евростат". В то же время, США нарастили свою долю в поставках в ЕС на 6% до 18% по сравнению с декабрем 2021 года, заняв первое место по объему экспорта нефти в ЕС. Также поставки в Евросоюз значительно увеличили Норвегия, Великобритания и Ливия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230327/neft-1860984000.html
https://ria.ru/20230328/neft-1861155372.html
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нефть, экономика, россия, сша, евросоюз, евростат, в мире
Нефть, Экономика, Россия, США, Евросоюз, Евростат, В мире
США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года

Евростат: США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%, сообщило во вторник европейское статистическое агентство "Евростат".
По его данным, в период с последнего квартала 2021 года до января 2022 года импорт нефти из России оценивался в районе 40-50 миллионов баррелей в месяц, что составляло, соответственно, от 24 до 31% общего импорта стран Евросоюза. Доля США в то время составляла 10–13%.
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Центральной Европе сложно без поставок нефти из России, считает эксперт
27 марта, 16:15
Примерно такие же объемы нефти в ЕС поставляли Казахстан и Норвегия.
После начала спецоперации на Украине доля России на нефтяном рынке ЕС была нестабильна: в феврале и апреле она составляла 33% и 30%. При этом в марте этот показатель снижался до 18%.
Но в декабре, когда начали действовать санкции против российской нефти, ее доля на рынке ЕС упала до 4% от общего объема европейского импорта, указали в "Евростат".
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Россия перенаправила все объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго
Вчера, 10:52
В то же время, США нарастили свою долю в поставках в ЕС на 6% до 18% по сравнению с декабрем 2021 года, заняв первое место по объему экспорта нефти в ЕС. Также поставки в Евросоюз значительно увеличили Норвегия, Великобритания и Ливия.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Танкер-газовоз Река Обь - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Bloomberg: в ЕС захотели блокировать российский СПГ без введения санкций
Вчера, 12:16
 
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