https://ria.ru/20230328/neft-1861345055.html

США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года

США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года - РИА Новости, 28.03.2023

США стали главным экспортером нефти в Евросоюз к концу 2022 года

США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%, сообщило во вторник... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:46

2023-03-28T18:46

2023-03-28T18:47

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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%, сообщило во вторник европейское статистическое агентство "Евростат". По его данным, в период с последнего квартала 2021 года до января 2022 года импорт нефти из России оценивался в районе 40-50 миллионов баррелей в месяц, что составляло, соответственно, от 24 до 31% общего импорта стран Евросоюза. Доля США в то время составляла 10–13%. Примерно такие же объемы нефти в ЕС поставляли Казахстан и Норвегия. После начала спецоперации на Украине доля России на нефтяном рынке ЕС была нестабильна: в феврале и апреле она составляла 33% и 30%. При этом в марте этот показатель снижался до 18%. Но в декабре, когда начали действовать санкции против российской нефти, ее доля на рынке ЕС упала до 4% от общего объема европейского импорта, указали в "Евростат". В то же время, США нарастили свою долю в поставках в ЕС на 6% до 18% по сравнению с декабрем 2021 года, заняв первое место по объему экспорта нефти в ЕС. Также поставки в Евросоюз значительно увеличили Норвегия, Великобритания и Ливия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230327/neft-1860984000.html

https://ria.ru/20230328/neft-1861155372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, россия, сша, евросоюз, евростат, в мире