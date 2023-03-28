https://ria.ru/20230328/nauka-1860968418.html

Ученые нашли маркер метастазирования рака предстательной железы

Ученые нашли маркер метастазирования рака предстательной железы - РИА Новости, 28.03.2023

Ученые нашли маркер метастазирования рака предстательной железы

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международного научного коллектива обнаружили у пациентов с раком предстательной железы особый... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T03:00

2023-03-28T03:00

2023-03-28T03:00

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международного научного коллектива обнаружили у пациентов с раком предстательной железы особый маркер, который по утверждению авторов исследования, позволяет выявлять потенциально агрессивные опухоли, наблюдать за течением заболевания и подбирать эффективную противоопухолевую терапию. Результаты исследования опубликованы в журнале "Non-coding RNA Research".По словам ученых ТМУ, до сих пор не существовало надежных маркеров, которые помогали бы отличать агрессивные разновидности рака простаты от его вялотекущих, неагрессивных форм.Международный научный коллектив при участии исследователей из ТМУ проанализировал активность микроРНК-153 (коротких некодирующих молекул РНК с высоким потенциалом биомаркеров) у пациентов с раком предстательной железы с разными стадиями.Исследование проводилось методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Его результаты показали, что экспрессия микроРНК-153 значительно повышается в метастатических опухолях простаты по сравнению с неметастатическими.В работе принимали участие исследователи из Тюменского государственного медицинского университета, Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Башкирского государственного медицинского университета, Сеченовского университета, Петровского национального исследовательского центра хирургии и Харбинского медицинского университета.В будущем научный коллектив планирует продолжить поиск микроРНК, способных предсказывать развитие опухолей простаты в сторону метастазирования. Чем больше маркеров агрессивности рака простаты будет выявлено, тем более надежные тест-системы для прогноза течения заболевания могут быть созданы, считают ученые.Тюменский государственный медицинский университет – участник программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221010/tmu-1821737189.html

https://ria.ru/20221207/sgu-1836742611.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, тюмень, рак, онкология, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)