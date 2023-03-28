https://ria.ru/20230328/nauka-1860968418.html
Ученые нашли маркер метастазирования рака предстательной железы
Ученые нашли маркер метастазирования рака предстательной железы - РИА Новости, 28.03.2023
Ученые нашли маркер метастазирования рака предстательной железы
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международного научного коллектива обнаружили у пациентов с раком предстательной железы особый... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:00
2023-03-28T03:00
2023-03-28T03:00
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международного научного коллектива обнаружили у пациентов с раком предстательной железы особый маркер, который по утверждению авторов исследования, позволяет выявлять потенциально агрессивные опухоли, наблюдать за течением заболевания и подбирать эффективную противоопухолевую терапию. Результаты исследования опубликованы в журнале "Non-coding RNA Research".По словам ученых ТМУ, до сих пор не существовало надежных маркеров, которые помогали бы отличать агрессивные разновидности рака простаты от его вялотекущих, неагрессивных форм.Международный научный коллектив при участии исследователей из ТМУ проанализировал активность микроРНК-153 (коротких некодирующих молекул РНК с высоким потенциалом биомаркеров) у пациентов с раком предстательной железы с разными стадиями.Исследование проводилось методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Его результаты показали, что экспрессия микроРНК-153 значительно повышается в метастатических опухолях простаты по сравнению с неметастатическими.В работе принимали участие исследователи из Тюменского государственного медицинского университета, Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Башкирского государственного медицинского университета, Сеченовского университета, Петровского национального исследовательского центра хирургии и Харбинского медицинского университета.В будущем научный коллектив планирует продолжить поиск микроРНК, способных предсказывать развитие опухолей простаты в сторону метастазирования. Чем больше маркеров агрессивности рака простаты будет выявлено, тем более надежные тест-системы для прогноза течения заболевания могут быть созданы, считают ученые.Тюменский государственный медицинский университет – участник программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20221010/tmu-1821737189.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, тюмень, рак, онкология, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Тюмень, Рак, Онкология, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости.
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ
) в составе международного научного коллектива обнаружили у пациентов с раком предстательной железы особый маркер, который по утверждению авторов исследования, позволяет выявлять потенциально агрессивные опухоли, наблюдать за течением заболевания и подбирать эффективную противоопухолевую терапию. Результаты исследования опубликованы в журнале "Non-coding RNA Research"
.
По словам ученых ТМУ, до сих пор не существовало надежных маркеров, которые помогали бы отличать агрессивные разновидности рака простаты от его вялотекущих, неагрессивных форм.
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Международный научный коллектив при участии исследователей из ТМУ проанализировал активность микроРНК-153 (коротких некодирующих молекул РНК с высоким потенциалом биомаркеров) у пациентов с раком предстательной железы с разными стадиями.
Исследование проводилось методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Его результаты показали, что экспрессия микроРНК-153 значительно повышается в метастатических опухолях простаты по сравнению с неметастатическими.
«
"Для оценки прогностической способности микроРНК-153 в отношении метастазирования мы проанализировали "кривую ошибок" – соотношение объектов, обладающих признаком, ко всем объектам. Было выявлено, что эта микроРНК может служить в качестве потенциального прогностического маркера, обладая чувствительностью в 72% и специфичностью в 86%. Также мы установили, что высокая экспрессия микроРНК-153 повышает риск развития метастазов примерно в три раза", – рассказала один из авторов исследования, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТМУ Аферин Бейлерли.
В работе принимали участие исследователи из Тюменского государственного медицинского университета, Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Башкирского государственного медицинского университета, Сеченовского университета, Петровского национального исследовательского центра хирургии и Харбинского медицинского университета.
В будущем научный коллектив планирует продолжить поиск микроРНК, способных предсказывать развитие опухолей простаты в сторону метастазирования. Чем больше маркеров агрессивности рака простаты будет выявлено, тем более надежные тест-системы для прогноза течения заболевания могут быть созданы, считают ученые.
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Тюменский государственный медицинский университет – участник программы "Приоритет-2030".