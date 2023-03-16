https://ria.ru/20230316/nauka-1858107362.html
В России нашли связь женской депрессии и проблем с сердцем
В России нашли связь женской депрессии и проблем с сердцем - РИА Новости, 16.03.2023
В России нашли связь женской депрессии и проблем с сердцем
Связь между депрессией и сердечно-сосудистыми рисками у женщин описали ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ). По их словам, депрессивные... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T03:00
2023-03-16T03:00
2023-03-16T03:00
наука
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Связь между депрессией и сердечно-сосудистыми рисками у женщин описали ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ). По их словам, депрессивные расстройства очень часто соседствуют с целым комплексом опасных патологий сердца, сосудов и метаболической системы. Результаты опубликованы в Российском кардиологическом журнале.Депрессивные и тревожные расстройства — наиболее частые расстройства психики, которые, как отметили специалисты, серьезно ухудшают качество жизни и способствуют росту нетрудоспособности населения наравне с соматическими патологиями. Согласно данным экспертов ВОЗ, почти 50% населения Земли хотя бы раз в жизни отмечали признаки нервно-психических расстройств.Команда специалистов ТМУ обнаружила у женщин соответствие между этими расстройствами психологической сферы и такими телесными патологиями, как метаболический синдром, повышение уровня холестерина и обострение симптомов артериальной гипертонии.Как объяснили ученые, выявленная взаимосвязь указывает на целесообразность включения тестов на депрессию в план обследования больных с гипертонией."Для мужчин эта корреляция фактически не обнаружена, то есть мы видим явный гендерный компонент во взаимосвязи депрессивных расстройств с метаболическими нарушениями, что, безусловно, необходимо учитывать в клинической практике", — объяснил Ефанов.Как показало исследование, гипертония и повышенный уровень холестерина отмечаются у пациенток как с видимым, так и со скрытым уровнем психологических расстройств. Гипертоники, не имеющие депрессивной симптоматики, значительно реже испытывают трудности с нормализацией давления при помощи препаратов, сообщили ученые.Женщины, по словам ученых, статистически чаще имели ожирение, а также клинический и повышенный уровень депрессии. Лица без признаков депрессии статистически значимо были моложе, чаще имели уровень образования выше среднего и проживали в сельской местности.Более широкое исследование психологических расстройств у пациентов с артериальной гипертонией, их своевременное выявление и коррекция позволят снизить риск развития и уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, уверены специалисты.В ходе работы были обследованы 1658 человек в возрасте 25-64 лет, проживающих в Тюмени и Тюменской области, сообщили ученые. Применялись методы эпидемиологических исследований, тонометрия, оценка депрессии с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), оценка крови в лаборатории.Дальнейшая задача научного коллектива — масштабировать исследование и оценить влияние депрессии на здоровье сердечно-сосудистой системы в более широкой временной перспективе.Тюменский медицинский университет — участник программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20211130/rasstroystva-1761442396.html
https://ria.ru/20220421/vyatgu-1784483967.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, воз, земля, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), депрессия, здоровье
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, ВОЗ, Земля, Тюмень, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), депрессия, Здоровье
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Связь между депрессией и сердечно-сосудистыми рисками у женщин описали ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ
). По их словам, депрессивные расстройства очень часто соседствуют с целым комплексом опасных патологий сердца, сосудов и метаболической системы. Результаты опубликованы в Российском кардиологическом журнале
.
Депрессивные и тревожные расстройства — наиболее частые расстройства психики, которые, как отметили специалисты, серьезно ухудшают качество жизни и способствуют росту нетрудоспособности населения наравне с соматическими патологиями. Согласно данным
экспертов ВОЗ, почти 50% населения Земли хотя бы раз в жизни отмечали признаки нервно-психических расстройств.
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Команда специалистов ТМУ обнаружила у женщин соответствие между этими расстройствами психологической сферы и такими телесными патологиями, как метаболический синдром, повышение уровня холестерина и обострение симптомов артериальной гипертонии.
«
"Метаболический синдром предполагает нарушение жирового и углеводного обмена и резкое увеличение массы тела, а снижение контроля артериальной гипертонии затрудняет борьбу с ее острыми проявлениями. Пациенты с депрессией чаще имеют высокое давление, повышенный уровень липидов и ожирение", – рассказал профессор кафедры кардиологии и кардиохирургии Тюменского медицинского университета Алексей Ефанов.
Как объяснили ученые, выявленная взаимосвязь указывает на целесообразность включения тестов на депрессию в план обследования больных с гипертонией.
"Для мужчин эта корреляция фактически не обнаружена, то есть мы видим явный гендерный компонент во взаимосвязи депрессивных расстройств с метаболическими нарушениями, что, безусловно, необходимо учитывать в клинической практике", — объяснил Ефанов.
Как показало исследование, гипертония и повышенный уровень холестерина отмечаются у пациенток как с видимым, так и со скрытым уровнем психологических расстройств. Гипертоники, не имеющие депрессивной симптоматики, значительно реже испытывают трудности с нормализацией давления при помощи препаратов, сообщили ученые.
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Женщины, по словам ученых, статистически чаще имели ожирение, а также клинический и повышенный уровень депрессии. Лица без признаков депрессии статистически значимо были моложе, чаще имели уровень образования выше среднего и проживали в сельской местности.
Более широкое исследование психологических расстройств у пациентов с артериальной гипертонией, их своевременное выявление и коррекция позволят снизить риск развития и уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, уверены специалисты.
В ходе работы были обследованы 1658 человек в возрасте 25-64 лет, проживающих в Тюмени и Тюменской области, сообщили ученые. Применялись методы эпидемиологических исследований, тонометрия, оценка депрессии с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), оценка крови в лаборатории.
Дальнейшая задача научного коллектива — масштабировать исследование и оценить влияние депрессии на здоровье сердечно-сосудистой системы в более широкой временной перспективе.
Тюменский медицинский университет — участник программы "Приоритет-2030".
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