https://ria.ru/20230316/nauka-1858107362.html

В России нашли связь женской депрессии и проблем с сердцем

В России нашли связь женской депрессии и проблем с сердцем - РИА Новости, 16.03.2023

В России нашли связь женской депрессии и проблем с сердцем

Связь между депрессией и сердечно-сосудистыми рисками у женщин описали ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ). По их словам, депрессивные... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T03:00

2023-03-16T03:00

2023-03-16T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

воз

земля

тюмень

тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777344866_0:186:3068:1913_1920x0_80_0_0_753a9c3d926c8dfe75d8512fc3f27a7f.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Связь между депрессией и сердечно-сосудистыми рисками у женщин описали ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ). По их словам, депрессивные расстройства очень часто соседствуют с целым комплексом опасных патологий сердца, сосудов и метаболической системы. Результаты опубликованы в Российском кардиологическом журнале.Депрессивные и тревожные расстройства — наиболее частые расстройства психики, которые, как отметили специалисты, серьезно ухудшают качество жизни и способствуют росту нетрудоспособности населения наравне с соматическими патологиями. Согласно данным экспертов ВОЗ, почти 50% населения Земли хотя бы раз в жизни отмечали признаки нервно-психических расстройств.Команда специалистов ТМУ обнаружила у женщин соответствие между этими расстройствами психологической сферы и такими телесными патологиями, как метаболический синдром, повышение уровня холестерина и обострение симптомов артериальной гипертонии.Как объяснили ученые, выявленная взаимосвязь указывает на целесообразность включения тестов на депрессию в план обследования больных с гипертонией."Для мужчин эта корреляция фактически не обнаружена, то есть мы видим явный гендерный компонент во взаимосвязи депрессивных расстройств с метаболическими нарушениями, что, безусловно, необходимо учитывать в клинической практике", — объяснил Ефанов.Как показало исследование, гипертония и повышенный уровень холестерина отмечаются у пациенток как с видимым, так и со скрытым уровнем психологических расстройств. Гипертоники, не имеющие депрессивной симптоматики, значительно реже испытывают трудности с нормализацией давления при помощи препаратов, сообщили ученые.Женщины, по словам ученых, статистически чаще имели ожирение, а также клинический и повышенный уровень депрессии. Лица без признаков депрессии статистически значимо были моложе, чаще имели уровень образования выше среднего и проживали в сельской местности.Более широкое исследование психологических расстройств у пациентов с артериальной гипертонией, их своевременное выявление и коррекция позволят снизить риск развития и уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, уверены специалисты.В ходе работы были обследованы 1658 человек в возрасте 25-64 лет, проживающих в Тюмени и Тюменской области, сообщили ученые. Применялись методы эпидемиологических исследований, тонометрия, оценка депрессии с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), оценка крови в лаборатории.Дальнейшая задача научного коллектива — масштабировать исследование и оценить влияние депрессии на здоровье сердечно-сосудистой системы в более широкой временной перспективе.Тюменский медицинский университет — участник программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20211130/rasstroystva-1761442396.html

https://ria.ru/20220421/vyatgu-1784483967.html

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

россия

земля

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, воз, земля, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), депрессия, здоровье