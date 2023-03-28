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Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО
Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО - РИА Новости, 28.03.2023
Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО
Юта выпустила клип на трек "За жизнь", который она записала с военным ансамблем. В ролике есть документальные кадры российских военкоров и кинохроника времен... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:39
2023-03-28T18:39
2023-03-28T18:39
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Юта выпустила клип на трек "За жизнь", который она записала с военным ансамблем. В ролике есть документальные кадры российских военкоров и кинохроника времен Великой Отечественной войны. Композицию артистка "неоднократно исполняла перед бойцами в военных частях и госпиталях, а также на концерте в Луганске", рассказали представители певицы. Ранее певица рассказала РИА Новости о своих впечатлениях от новых российских регионов, патриотической песне, тенденциях на эстраде и планах на будущее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юта (певица), знаменитости, музыка
Культура, Новости культуры, Юта (певица), Знаменитости, Музыка
Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО
Юта вмесите с военным ансамблем ЗВО выпустила клип на песню "За жизнь" о спецоперации