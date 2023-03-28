https://ria.ru/20230328/muzyka-1861331132.html

Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО

Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО - РИА Новости, 28.03.2023

Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО

Юта выпустила клип на трек "За жизнь", который она записала с военным ансамблем. В ролике есть документальные кадры российских военкоров и кинохроника времен... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:39

2023-03-28T18:39

2023-03-28T18:39

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Юта выпустила клип на трек "За жизнь", который она записала с военным ансамблем. В ролике есть документальные кадры российских военкоров и кинохроника времен Великой Отечественной войны. Композицию артистка "неоднократно исполняла перед бойцами в военных частях и госпиталях, а также на концерте в Луганске", рассказали представители певицы. Ранее певица рассказала РИА Новости о своих впечатлениях от новых российских регионов, патриотической песне, тенденциях на эстраде и планах на будущее.

https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юта (певица), знаменитости, музыка