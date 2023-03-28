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Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем - РИА Новости, 28.03.2023
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14:28 28.03.2023 (обновлено: 15:00 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/monastyr-1861247061.html
Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем
Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем - РИА Новости, 28.03.2023
Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем
Американский ветеран Ноктис Дрейвен восхитился в Twitter красотой Ново-Иерусалимского монастыря в Истре. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:28
2023-03-28T15:00
истра
россия
иерусалим
twitter
новоиерусалимский монастырь
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский ветеран Ноктис Дрейвен восхитился в Twitter красотой Ново-Иерусалимского монастыря в Истре."Это выглядит как что-то сказочное, я никогда не думал, что такое место существует", — написал военный.Ново-Иерусалимский монастырь — одна из самых известных и почитаемых обителей центральной части России. Расположенный в нем Воскресенский собор построен по образу и подобию храма Гроба Господня на Голгофе в Иерусалиме. Монастырь основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины.
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истра, россия, иерусалим, twitter, новоиерусалимский монастырь
Истра, Россия, Иерусалим, Twitter, Новоиерусалимский монастырь
Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем

Американский ветеран Дрейвен восхитился красотой Новоиерусалимского монастыря

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВоскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истра Московской области
Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истра Московской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истра Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский ветеран Ноктис Дрейвен восхитился в Twitter красотой Ново-Иерусалимского монастыря в Истре.
"Это выглядит как что-то сказочное, я никогда не думал, что такое место существует", — написал военный.
Пост, опубликованный пользователем Noctis Draven
Пост, опубликованный пользователем Noctis Draven
Пост, опубликованный пользователем Noctis Draven
Ново-Иерусалимский монастырь — одна из самых известных и почитаемых обителей центральной части России. Расположенный в нем Воскресенский собор построен по образу и подобию храма Гроба Господня на Голгофе в Иерусалиме.
Монастырь основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины.
Новоиерусалимский монастырь - РИА Новости, 1920, 06.06.2016
Новоиерусалимский монастырь
6 июня 2016, 10:31
 
ИстраРоссияИерусалимTwitterНовоиерусалимский монастырь
 
 
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