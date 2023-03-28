https://ria.ru/20230328/monastyr-1861247061.html

Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем

Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем - РИА Новости, 28.03.2023

Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем

Американский ветеран Ноктис Дрейвен восхитился в Twitter красотой Ново-Иерусалимского монастыря в Истре. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:28

2023-03-28T14:28

2023-03-28T15:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский ветеран Ноктис Дрейвен восхитился в Twitter красотой Ново-Иерусалимского монастыря в Истре."Это выглядит как что-то сказочное, я никогда не думал, что такое место существует", — написал военный.Ново-Иерусалимский монастырь — одна из самых известных и почитаемых обителей центральной части России. Расположенный в нем Воскресенский собор построен по образу и подобию храма Гроба Господня на Голгофе в Иерусалиме. Монастырь основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины.

https://ria.ru/20160606/1443431847.html

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истра, россия, иерусалим, twitter, новоиерусалимский монастырь