https://ria.ru/20230328/monastyr-1861247061.html
Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем
Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем - РИА Новости, 28.03.2023
Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем
Американский ветеран Ноктис Дрейвен восхитился в Twitter красотой Ново-Иерусалимского монастыря в Истре. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:28
2023-03-28T14:28
2023-03-28T15:00
истра
россия
иерусалим
twitter
новоиерусалимский монастырь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228748_0:285:2731:1821_1920x0_80_0_0_61c16a929c8d76f81cc7ae7129901bd6.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский ветеран Ноктис Дрейвен восхитился в Twitter красотой Ново-Иерусалимского монастыря в Истре."Это выглядит как что-то сказочное, я никогда не думал, что такое место существует", — написал военный.Ново-Иерусалимский монастырь — одна из самых известных и почитаемых обителей центральной части России. Расположенный в нем Воскресенский собор построен по образу и подобию храма Гроба Господня на Голгофе в Иерусалиме. Монастырь основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины.
https://ria.ru/20160606/1443431847.html
истра
россия
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228748_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bb5d38167fc502c407e45cdd052ab1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
истра, россия, иерусалим, twitter, новоиерусалимский монастырь
Истра, Россия, Иерусалим, Twitter, Новоиерусалимский монастырь
Американский ветеран восхитился подмосковным монастырем
Американский ветеран Дрейвен восхитился красотой Новоиерусалимского монастыря