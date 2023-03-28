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"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций

"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций - РИА Новости, 28.03.2023

"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций

"Росатом" намерен запустить производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:57

2023-03-28T15:57

2023-03-28T16:44

экономика

ульяновская область

россия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Росатом" намерен запустить производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на пленарном заседании форуме "Композиты без границ" в Москве.Он отметил, что производство полностью удовлетворяет спрос на российском рынке ветрогенерации.Также лопасти активно продвигаются на экспорт.Производство лопастей намечено локализовать на площадке закрывшегося в прошлом году в Ульяновске завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по выпуску композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ). "Завод закрылся, но компетенции остались, осталась площадка, остались хорошие кадры", - сказал Русских.

https://ria.ru/20230324/rosatom-1860270321.html

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экономика, ульяновская область, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев