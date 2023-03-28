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"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций - РИА Новости, 28.03.2023
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15:57 28.03.2023 (обновлено: 16:44 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/lopasti-1861283218.html
"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций
"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций - РИА Новости, 28.03.2023
"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций
"Росатом" намерен запустить производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:57
2023-03-28T16:44
экономика
ульяновская область
россия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Росатом" намерен запустить производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на пленарном заседании форуме "Композиты без границ" в Москве.Он отметил, что производство полностью удовлетворяет спрос на российском рынке ветрогенерации.Также лопасти активно продвигаются на экспорт.Производство лопастей намечено локализовать на площадке закрывшегося в прошлом году в Ульяновске завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по выпуску композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ). "Завод закрылся, но компетенции остались, осталась площадка, остались хорошие кадры", - сказал Русских.
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экономика, ульяновская область, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев
Экономика, Ульяновская область, Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев
"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций

Лихачев: "Росатом" запустит первое в России производство лопастей для ветроэлектростанций

© РИА Новости / Руслан Кривобок  | Перейти в медиабанкВетроэлектростанции, предназначенные для основного или резервного питания потребителей
Ветроэлектростанции, предназначенные для основного или резервного питания потребителей - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Ветроэлектростанции, предназначенные для основного или резервного питания потребителей. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Росатом" намерен запустить производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на пленарном заседании форуме "Композиты без границ" в Москве.
«
"Мы вот с Алексеем Юрьевичем (А.Ю. Русских, губернатор Ульяновской области - ред.) вам объявляем, что создаем в Ульяновской области, нашем одном из любимых регионах присутствия, новое совместное производство ветролопастей", - сообщил Лихачев.
Он отметил, что производство полностью удовлетворяет спрос на российском рынке ветрогенерации.
Также лопасти активно продвигаются на экспорт.
Производство лопастей намечено локализовать на площадке закрывшегося в прошлом году в Ульяновске завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по выпуску композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ). "Завод закрылся, но компетенции остались, осталась площадка, остались хорошие кадры", - сказал Русских.
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ЭкономикаУльяновская областьРоссияМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
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