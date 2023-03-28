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"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций
"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций - РИА Новости, 28.03.2023
"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций
"Росатом" намерен запустить производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:57
2023-03-28T15:57
2023-03-28T16:44
экономика
ульяновская область
россия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Росатом" намерен запустить производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на пленарном заседании форуме "Композиты без границ" в Москве.Он отметил, что производство полностью удовлетворяет спрос на российском рынке ветрогенерации.Также лопасти активно продвигаются на экспорт.Производство лопастей намечено локализовать на площадке закрывшегося в прошлом году в Ульяновске завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по выпуску композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ). "Завод закрылся, но компетенции остались, осталась площадка, остались хорошие кадры", - сказал Русских.
https://ria.ru/20230324/rosatom-1860270321.html
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экономика, ульяновская область, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев
Экономика, Ульяновская область, Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев
"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций
Лихачев: "Росатом" запустит первое в России производство лопастей для ветроэлектростанций