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На Украину прибыли три танка Leopard, отправленные Португалией
На Украину прибыли три танка Leopard, отправленные Португалией - РИА Новости, 28.03.2023
На Украину прибыли три танка Leopard, отправленные Португалией
В Киев уже прибыли три боевых танка Leopard 2A6, отправленные Лиссабоном, сообщило во вторник министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:07
2023-03-28T14:07
2023-03-28T14:07
специальная военная операция на украине
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МАДРИД, 28 мар - РИА Новости. В Киев уже прибыли три боевых танка Leopard 2A6, отправленные Лиссабоном, сообщило во вторник министерство национальной обороны республики. "Три боевые машины Leopard 2A6, подаренные Португалией, уже находятся на Украине и доставлены в соответствии с договоренностью с нашими партнерами. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление против незаконного российского вторжения", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. В январе сообщалось, что Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard. Однако в марте глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6 вместе с бригадами отправятся в текущем месяце в зону конфликта на Украине.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, португалия, украина, киев, борис писториус, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Португалия, Украина, Киев, Борис Писториус, Twitter
На Украину прибыли три танка Leopard, отправленные Португалией
Минобороны Португалии: на Украину прибыли три танка Leopard 2A6, отправленные Лиссабоном