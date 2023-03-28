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На Украину прибыли три танка Leopard, отправленные Португалией

На Украину прибыли три танка Leopard, отправленные Португалией - РИА Новости, 28.03.2023

На Украину прибыли три танка Leopard, отправленные Португалией

В Киев уже прибыли три боевых танка Leopard 2A6, отправленные Лиссабоном, сообщило во вторник министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:07

2023-03-28T14:07

2023-03-28T14:07

специальная военная операция на украине

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украина

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МАДРИД, 28 мар - РИА Новости. В Киев уже прибыли три боевых танка Leopard 2A6, отправленные Лиссабоном, сообщило во вторник министерство национальной обороны республики. "Три боевые машины Leopard 2A6, подаренные Португалией, уже находятся на Украине и доставлены в соответствии с договоренностью с нашими партнерами. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление против незаконного российского вторжения", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. В январе сообщалось, что Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard. Однако в марте глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6 вместе с бригадами отправятся в текущем месяце в зону конфликта на Украине.

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в мире, португалия, украина, киев, борис писториус, twitter