https://ria.ru/20230328/kravtsov-1861107315.html

Кравцов высказался о потребностях современных педагогов

Кравцов высказался о потребностях современных педагогов - РИА Новости, 28.03.2023

Кравцов высказался о потребностях современных педагогов

Потребности современных педагогов известны, при этом значимые перемены требуют времени, к ним следует идти поступательно, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T04:37

2023-03-28T04:37

2023-03-28T09:11

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Потребности современных педагогов известны, при этом значимые перемены требуют времени, к ним следует идти поступательно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "В чем нуждается современный педагог - известно. При этом значимые перемены требуют времени. Идем к ним поступательно, последовательно решаем все задачи через законотворчество, изменение структуры работы образовательных организаций, создание новых карьерных и профессиональных возможностей", - говорится в статье Кравцова в газете "Коммерсант". Министр подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина объявить 2023 год Годом педагога и наставника "очень четко обозначает ориентир" для страны, а также является сигналом всему миру о том, что социальная функция обучения и воспитания для российского общества первостепенна. Ранее глава государства объявил 2023 год Годом педагога и наставника. В плане его проведения – десятки мероприятий, цели которых – популяризация и повышение престижа педагогических профессий, развитие института наставничества, а также привлечение молодежи в профильные вузы.

https://ria.ru/20230323/inzheneriya-1860116794.html

https://realty.ria.ru/20230310/kravtsov-1856955837.html

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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование