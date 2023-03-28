https://ria.ru/20230328/kravtsov-1861107315.html
Кравцов высказался о потребностях современных педагогов
Кравцов высказался о потребностях современных педагогов - РИА Новости, 28.03.2023
Кравцов высказался о потребностях современных педагогов
Потребности современных педагогов известны, при этом значимые перемены требуют времени, к ним следует идти поступательно, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T04:37
2023-03-28T04:37
2023-03-28T09:11
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Потребности современных педагогов известны, при этом значимые перемены требуют времени, к ним следует идти поступательно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "В чем нуждается современный педагог - известно. При этом значимые перемены требуют времени. Идем к ним поступательно, последовательно решаем все задачи через законотворчество, изменение структуры работы образовательных организаций, создание новых карьерных и профессиональных возможностей", - говорится в статье Кравцова в газете "Коммерсант". Министр подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина объявить 2023 год Годом педагога и наставника "очень четко обозначает ориентир" для страны, а также является сигналом всему миру о том, что социальная функция обучения и воспитания для российского общества первостепенна. Ранее глава государства объявил 2023 год Годом педагога и наставника. В плане его проведения – десятки мероприятий, цели которых – популяризация и повышение престижа педагогических профессий, развитие института наставничества, а также привлечение молодежи в профильные вузы.
https://ria.ru/20230323/inzheneriya-1860116794.html
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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов высказался о потребностях современных педагогов
Кравцов: потребности современных педагогов известны, но значимые перемены требуют времени
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Потребности современных педагогов известны, при этом значимые перемены требуют времени, к ним следует идти поступательно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В чем нуждается современный педагог - известно. При этом значимые перемены требуют времени. Идем к ним поступательно, последовательно решаем все задачи через законотворчество, изменение структуры работы образовательных организаций, создание новых карьерных и профессиональных возможностей", - говорится в статье Кравцова в газете "Коммерсант".
Мишустин поручил развивать интерес у школьников к инженерному образованию
Министр подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина
объявить 2023 год Годом педагога и наставника "очень четко обозначает ориентир" для страны, а также является сигналом всему миру о том, что социальная функция обучения и воспитания для российского общества первостепенна.
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"Мы расцениваем нашу суверенную образовательную систему как ключ к духовно-нравственному развитию личности. Какова бы ни была глубина базовых предметных знаний, только в сочетании с воспитательной работой, с прививанием правильных жизненных ориентиров новым поколениям у общества есть великое будущее. Будущее, в котором можно покорять любые жизненные и карьерные высоты, ускорять научно-технический прогресс и развивать свою страну", - отметил он.
Ранее глава государства объявил 2023 год Годом педагога и наставника. В плане его проведения – десятки мероприятий, цели которых – популяризация и повышение престижа педагогических профессий, развитие института наставничества, а также привлечение молодежи в профильные вузы.
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