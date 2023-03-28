https://ria.ru/20230328/kosmos-1861258309.html

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" приземлился в Казахстане - РИА Новости, 28.03.2023

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" без экипажа в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:51

2023-03-28T14:51

2023-03-28T23:57

космос

казахстан

космос - риа наука

центр управления полетами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861358639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e5c9f2468067737071938c2e2b3ceaa.jpg

КОРОЛЕВ (Московская область), 28 мар — РИА Новости. Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" без экипажа в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.Посадка произошла юго-восточнее казахстанского города Жезказган. А единственный вещдок по делу о пробитом "Союзе", приборно-агрегатный отсек корабля, сгорел в атмосфере.На "Союзе МС-22" на Землю вернулись 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершен выход в открытый космос.Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к МКС 21 сентября, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. Пятнадцатого декабря 2022-го после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода и вернется на следующем корабле — "Союзе МС-23". Он стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля.

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

космос

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос, казахстан, космос - риа наука, центр управления полетами