https://ria.ru/20230328/kosmos-1861258309.html
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" приземлился в Казахстане - РИА Новости, 28.03.2023
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" без экипажа в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:51
2023-03-28T14:51
2023-03-28T23:57
космос
казахстан
космос - риа наука
центр управления полетами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861358639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e5c9f2468067737071938c2e2b3ceaa.jpg
КОРОЛЕВ (Московская область), 28 мар — РИА Новости. Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" без экипажа в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.Посадка произошла юго-восточнее казахстанского города Жезказган. А единственный вещдок по делу о пробитом "Союзе", приборно-агрегатный отсек корабля, сгорел в атмосфере.На "Союзе МС-22" на Землю вернулись 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершен выход в открытый космос.Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к МКС 21 сентября, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. Пятнадцатого декабря 2022-го после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода и вернется на следующем корабле — "Союзе МС-23". Он стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля.
https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html
космос
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861358639_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_3a228d3876d90cdadd5b07f1c369ec38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, казахстан, космос - риа наука, центр управления полетами
Космос, Казахстан, Космос - РИА Наука, Центр управления полетами
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" приземлился без экипажа в Казахстане
КОРОЛЕВ (Московская область), 28 мар — РИА Новости.
Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" без экипажа в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами
.
Посадка произошла юго-восточнее казахстанского города Жезказган. А единственный вещдок по делу о пробитом "Союзе", приборно-агрегатный отсек корабля, сгорел в атмосфере.
На "Союзе МС-22" на Землю вернулись 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершен выход в открытый космос.
Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к МКС 21 сентября, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. Пятнадцатого декабря 2022-го после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.
Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода и вернется на следующем корабле — "Союзе МС-23". Он стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля.
Нештатные ситуации на МКС в 2020-2023 годах