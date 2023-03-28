https://ria.ru/20230328/kiev-1861118339.html

Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область, завили в ЛНР

Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область, завили в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2023

Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область, завили в ЛНР

Киев перебрасывает технику в Харьковскую область, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:38

2023-03-28T08:38

2023-03-28T11:58

специальная военная операция на украине

харьковская область

изюм (город)

киев

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Киев перебрасывает технику в Харьковскую область, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщил, что Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области. "Через населенный пункт Купянск отмечается перемещение большого числа военных колон вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что часть колон идут по направлению населенного пункта Новоселовское, находящегося на линии фронта, а другая часть в сторону подконтрольного Киеву Изюма. "По словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой вооруженных формирований Украины", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861116310.html

харьковская область

изюм (город)

киев

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Екатерина Зайцева

харьковская область, изюм (город), киев, андрей марочко, безопасность