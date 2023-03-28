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Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область, завили в ЛНР
Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область, завили в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2023
Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область, завили в ЛНР
Киев перебрасывает технику в Харьковскую область, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:38
2023-03-28T08:38
2023-03-28T11:58
специальная военная операция на украине
харьковская область
изюм (город)
киев
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Киев перебрасывает технику в Харьковскую область, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщил, что Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области. "Через населенный пункт Купянск отмечается перемещение большого числа военных колон вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что часть колон идут по направлению населенного пункта Новоселовское, находящегося на линии фронта, а другая часть в сторону подконтрольного Киеву Изюма. "По словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой вооруженных формирований Украины", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861116310.html
харьковская область
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РИА Новости
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харьковская область, изюм (город), киев, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Изюм (город), Киев, Андрей Марочко, Безопасность
Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область, завили в ЛНР
Военный эксперт Марочко: украинские войска перебрасывают под Славянск технику и резервы