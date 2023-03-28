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Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС
Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС - РИА Новости, 28.03.2023
Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС
Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:02
2023-03-28T08:02
2023-03-28T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси поставить вопрос о демилитаризации Днепровской ГЭС. Накануне Гросси побывал на гидроэлектростанции и встретился там с Владимиром Зеленским. "Днепрогэс в настоящее время находится под контролем украинских войск и заминирована на случай входа нашей армии и освобождения города. Боевики Зеленского готовы пойти на преступление, им плевать на жизни мирных граждан. Поэтому Гросси следовало бы поднять вопрос о демилитаризации Днепрогэс, так как от ее работы в том числе зависит безопасность Запорожской атомной электростанции", — сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, он предложил Гросси посетить находящуюся ниже по Днепру Каховскую ГЭС, которая постоянно повергается обстрелам со стороны ВСУ и частично разрушена прямыми попаданиями ракет HIMARS. Днепрогэс — крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположена в городе Запорожье, который сейчас удерживают ВСУ. Как заявлял Рогов, ВСУ заминировали станцию еще в самом начале спецоперации, когда в Киеве ожидали, что российская армия быстро займет займет областной центр. По мнению Рогова, киевский режим в любой момент может устроить провокацию, что приведет к неконтролируемому сбросу воды в Днепре, огромным разрушениям и жертвам.
https://ria.ru/20230327/magate-1861005892.html
https://ria.ru/20230327/magate-1860982497.html
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Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС
Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ поставить вопрос о демилитаризации Днепровской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси поставить вопрос о демилитаризации Днепровской ГЭС.
Накануне Гросси побывал на гидроэлектростанции и встретился там с Владимиром Зеленским
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Глава МАГАТЭ отредактировал фото с Днепрогэс, убрав с него бойца ВСУ
"Днепрогэс в настоящее время находится под контролем украинских войск и заминирована на случай входа нашей армии и освобождения города. Боевики Зеленского готовы пойти на преступление, им плевать на жизни мирных граждан. Поэтому Гросси следовало бы поднять вопрос о демилитаризации Днепрогэс, так как от ее работы в том числе зависит безопасность Запорожской атомной электростанции", — сказал Рогов РИА Новости.
Кроме того, он предложил Гросси посетить находящуюся ниже по Днепру Каховскую ГЭС, которая постоянно повергается обстрелам со стороны ВСУ и частично разрушена прямыми попаданиями ракет HIMARS.
Днепрогэс — крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположена в городе Запорожье, который сейчас удерживают ВСУ. Как заявлял Рогов, ВСУ заминировали станцию еще в самом начале спецоперации, когда в Киеве ожидали, что российская армия быстро займет займет областной центр. По мнению Рогова, киевский режим в любой момент может устроить провокацию, что приведет к неконтролируемому сбросу воды в Днепре, огромным разрушениям и жертвам.
Глава МАГАТЭ посетил Днепрогэс в Запорожье и встретился с Зеленским