Нацсобрание Франции признало "голодомор" на Украине геноцидом
Нацсобрание Франции признало "голодомор" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВыселение кулацкой семьи из села Мальчевицы в период коллективизации
Выселение кулацкой семьи из села Мальчевицы в период коллективизации. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из итогов голосования.
Голосование по резолюции о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом состоялось в Нацсобрании Франции во вторник вечером. В голосовании приняли участие 170 депутатов. За принятие резолюции проголосовали 168 депутатов, против - только двое.
"Нацсобрание большинством голосов приняло резолюцию", - сказала председатель, объявляя результаты.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.