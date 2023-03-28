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Нацсобрание Франции признало "голодомор" на Украине геноцидом

Нацсобрание Франции признало "голодомор" на Украине геноцидом - РИА Новости, 28.03.2023

Нацсобрание Франции признало "голодомор" на Украине геноцидом

Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:57

2023-03-28T23:57

2023-03-28T23:57

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ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из итогов голосования. Голосование по резолюции о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом состоялось в Нацсобрании Франции во вторник вечером. В голосовании приняли участие 170 депутатов. За принятие резолюции проголосовали 168 депутатов, против - только двое. "Нацсобрание большинством голосов приняло резолюцию", - сказала председатель, объявляя результаты. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20221215/golodomor-1838910393.html

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