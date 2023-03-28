https://ria.ru/20230328/gagarin-1861191096.html

В Киеве переименовали проспект Гагарина

В Киеве переименовали проспект Гагарина - РИА Новости, 28.03.2023

В Киеве переименовали проспект Гагарина

В Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили в пресс-службе Киевского городского... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:20

2023-03-28T12:20

2023-03-28T12:20

украина

юрий гагарин (космонавт)

киевский городской совет

киев

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. "Проспект Юрия Гагарина был назван в честь российского летчика-космонавта. В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования было выбрано новое название. Среди вариантов переименования наибольшее количество ... набрало предложение - Леонида Каденюка", - приводит текст сообщения горсовета издание "Обозреватель". Сообщается, что решение во время электронного голосования поддержали более 21 тысячи горожан. В Киевсовете уточнили, что новое название предложено в честь украинского летчика-испытателя, первого и единственного на сегодняшний день космонавта Украины Леонида Каденюка. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841402187.html

https://ria.ru/20230312/senator-1857326576.html

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украина, юрий гагарин (космонавт), киевский городской совет, киев, россия