https://ria.ru/20230328/gagarin-1861191096.html
В Киеве переименовали проспект Гагарина
В Киеве переименовали проспект Гагарина - РИА Новости, 28.03.2023
В Киеве переименовали проспект Гагарина
В Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили в пресс-службе Киевского городского... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:20
2023-03-28T12:20
2023-03-28T12:20
украина
юрий гагарин (космонавт)
киевский городской совет
киев
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. "Проспект Юрия Гагарина был назван в честь российского летчика-космонавта. В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования было выбрано новое название. Среди вариантов переименования наибольшее количество ... набрало предложение - Леонида Каденюка", - приводит текст сообщения горсовета издание "Обозреватель". Сообщается, что решение во время электронного голосования поддержали более 21 тысячи горожан. В Киевсовете уточнили, что новое название предложено в честь украинского летчика-испытателя, первого и единственного на сегодняшний день космонавта Украины Леонида Каденюка. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841402187.html
https://ria.ru/20230312/senator-1857326576.html
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украина, юрий гагарин (космонавт), киевский городской совет, киев, россия
Украина, Юрий Гагарин (космонавт), Киевский городской совет, Киев, Россия
В Киеве переименовали проспект Гагарина
В Киеве проспект Гагарина переименовали в честь первого космонавта Украины Каденюка
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
В Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили
в пресс-службе Киевского городского совета.
"Проспект Юрия Гагарина был назван в честь российского летчика-космонавта. В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования было выбрано новое название. Среди вариантов переименования наибольшее количество ... набрало предложение - Леонида Каденюка", - приводит текст сообщения горсовета издание "Обозреватель".
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Сообщается, что решение во время электронного голосования поддержали более 21 тысячи горожан. В Киевсовете уточнили, что новое название предложено в честь украинского летчика-испытателя, первого и единственного на сегодняшний день космонавта Украины Леонида Каденюка.
Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко
, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией
и СССР
, всего, по его словам, переименовали 288 объектов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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