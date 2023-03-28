https://ria.ru/20230328/eurovision-1861233219.html
Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война"
Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война" - РИА Новости, 28.03.2023
Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война"
Киевские власти во время переговоров с организаторами "Евровидение-2023" попросили, чтобы во время конкурса со сцены звучало слово "война", заявил министр... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:58
2023-03-28T13:58
2023-03-28T14:59
шоубиз
украина
европейский вещательный союз
евровидение-2022
евровидение-2023
ливерпуль
александр ткаченко (украина)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854284141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_212cadb851614d1602100aeba55da0b9.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киевские власти во время переговоров с организаторами "Евровидение-2023" попросили, чтобы во время конкурса со сцены звучало слово "война", заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале."Для нас важно, чтобы во время "Евровидения-2023" в Ливерпуле звучало слово "война", — сказал он.Песенный конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле, Великобритания. Европейский вещательный союз принял решение о переносе мероприятия с территории Украины, которая одержала победу в 2022 году, из соображений безопасности.Россию отстранили от Евровидения в 2022 году, а Белоруссию — в 2021-м. Кроме того, как ранее сообщали СМИ, от участия в конкурсе по финансовым причинам уже отказались Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Сокращение числа участников означает увеличение взноса для оставшихся стран.
https://ria.ru/20230321/evrovidenie-1859218931.html
украина
ливерпуль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854284141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_179bc01e43418f4644df20206f82f2c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европейский вещательный союз , евровидение-2022, евровидение-2023, ливерпуль, александр ткаченко (украина)
Шоубиз, Украина, Европейский вещательный союз , Евровидение-2022, Евровидение-2023, Ливерпуль, Александр Ткаченко (Украина)
Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война"
Глава Минкультуры Украины Ткаченко попросил использовать слово "война" на Евровидении-2023