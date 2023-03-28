https://ria.ru/20230328/eurovision-1861233219.html

Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война"

Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война" - РИА Новости, 28.03.2023

Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война"

Киевские власти во время переговоров с организаторами "Евровидение-2023" попросили, чтобы во время конкурса со сцены звучало слово "война", заявил министр... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:58

2023-03-28T13:58

2023-03-28T14:59

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киевские власти во время переговоров с организаторами "Евровидение-2023" попросили, чтобы во время конкурса со сцены звучало слово "война", заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале."Для нас важно, чтобы во время "Евровидения-2023" в Ливерпуле звучало слово "война", — сказал он.Песенный конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле, Великобритания. Европейский вещательный союз принял решение о переносе мероприятия с территории Украины, которая одержала победу в 2022 году, из соображений безопасности.Россию отстранили от Евровидения в 2022 году, а Белоруссию — в 2021-м. Кроме того, как ранее сообщали СМИ, от участия в конкурсе по финансовым причинам уже отказались Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Сокращение числа участников означает увеличение взноса для оставшихся стран.

https://ria.ru/20230321/evrovidenie-1859218931.html

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Ольга Фомченкова

украина, европейский вещательный союз , евровидение-2022, евровидение-2023, ливерпуль, александр ткаченко (украина)