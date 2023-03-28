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Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война" - РИА Новости, 28.03.2023
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Шоубиз
 
13:58 28.03.2023 (обновлено: 14:59 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/eurovision-1861233219.html
Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война"
Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война" - РИА Новости, 28.03.2023
Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война"
Киевские власти во время переговоров с организаторами "Евровидение-2023" попросили, чтобы во время конкурса со сцены звучало слово "война", заявил министр... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:58
2023-03-28T14:59
шоубиз
украина
европейский вещательный союз
евровидение-2022
евровидение-2023
ливерпуль
александр ткаченко (украина)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киевские власти во время переговоров с организаторами "Евровидение-2023" попросили, чтобы во время конкурса со сцены звучало слово "война", заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале."Для нас важно, чтобы во время "Евровидения-2023" в Ливерпуле звучало слово "война", — сказал он.Песенный конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле, Великобритания. Европейский вещательный союз принял решение о переносе мероприятия с территории Украины, которая одержала победу в 2022 году, из соображений безопасности.Россию отстранили от Евровидения в 2022 году, а Белоруссию — в 2021-м. Кроме того, как ранее сообщали СМИ, от участия в конкурсе по финансовым причинам уже отказались Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Сокращение числа участников означает увеличение взноса для оставшихся стран.
https://ria.ru/20230321/evrovidenie-1859218931.html
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украина, европейский вещательный союз , евровидение-2022, евровидение-2023, ливерпуль, александр ткаченко (украина)
Шоубиз, Украина, Европейский вещательный союз , Евровидение-2022, Евровидение-2023, Ливерпуль, Александр Ткаченко (Украина)
Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война"

Глава Минкультуры Украины Ткаченко попросил использовать слово "война" на Евровидении-2023

© AP Photo / Jon SuperСимволика песенного конкурса "Евровидение-2023" на входе в концертный зал Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле, Великобритания
Символика песенного конкурса Евровидение-2023 на входе в концертный зал Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Jon Super
Символика песенного конкурса "Евровидение-2023" на входе в концертный зал Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киевские власти во время переговоров с организаторами "Евровидение-2023" попросили, чтобы во время конкурса со сцены звучало слово "война", заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале.
"Для нас важно, чтобы во время "Евровидения-2023" в Ливерпуле звучало слово "война", — сказал он.
Песенный конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле, Великобритания. Европейский вещательный союз принял решение о переносе мероприятия с территории Украины, которая одержала победу в 2022 году, из соображений безопасности.
Россию отстранили от Евровидения в 2022 году, а Белоруссию — в 2021-м. Кроме того, как ранее сообщали СМИ, от участия в конкурсе по финансовым причинам уже отказались Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Сокращение числа участников означает увеличение взноса для оставшихся стран.
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ШоубизУкраинаЕвропейский вещательный союзЕвровидение-2022Евровидение-2023ЛиверпульАлександр Ткаченко (Украина)
 
 
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