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Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда, заявил Си Цзиньпин

Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 28.03.2023

Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда, заявил Си Цзиньпин

Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии свидетельствует, что урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога соответствует веяниям времени и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:43

2023-03-28T09:43

2023-03-28T09:43

в мире

китай

иран

саудовская аравия

си цзиньпин

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии свидетельствует, что урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога соответствует веяниям времени и интересам всех стран, Пекин готов продолжать поддерживать дальнейший процесс диалога между Эр-Риядом и Тегераном, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В марте Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая договорились восстановить дипломатические отношения, разорванные в 2016 году после нападений в Иране на саудовские дипмиссии, спровоцированные казнью в королевстве шиитского духовного лидера Нимра ан-Нимра. "Благодаря совместным усилиям Китая, Саудовской Аравии и Ирана недавно в Пекине был успешно проведен диалог между Саудовской Аравией и Ираном и достигнуты важные результаты, которые будут способствовать улучшению отношений между Эр-Риядом и Тегераном", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. По его словам, достигнутое в Пекине соглашение Тегерана и Эри-Рияда "окажет значительный демонстрационный эффект на укрепление единства и сотрудничества стран региона, а также на ослабление региональной напряженности". "В последнее время заметно усилилась тенденция разрядки в отношениях между странами региона, что в полной мере свидетельствует о том, что урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога и консультаций отвечает воле народов, соответствует веяниям времени и интересам всех стран", - указал китайский лидер. Он также выразил надежду, что Саудовская Аравия и Иран будут придерживаться духа добрососедства и продолжат улучшать отношения на основе достигнутых в Пекине успехов. "Китай готов продолжать поддерживать последующий процесс саудовско-иранского диалога", - указал Си Цзиньпин. Наследный принц Саудовской Аравии в свою очередь заявил, что Эр-Рияд благодарит Китай за активную поддержку улучшения отношений между Саудовской Аравией и Ираном, что в полной мере свидетельствует о роли Китая как ответственной крупной страны. "Китай день ото дня играет все более важную и конструктивную роль в региональных и международных делах, Саудовская Аравия высоко это ценит", – подчеркнул Мухаммед бен Салман.

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https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html

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китай

иран

саудовская аравия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, иран, саудовская аравия, си цзиньпин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)