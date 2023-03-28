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Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 28.03.2023
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09:43 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/dialog-1861133774.html
Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда, заявил Си Цзиньпин
Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 28.03.2023
Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда, заявил Си Цзиньпин
Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии свидетельствует, что урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога соответствует веяниям времени и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:43
2023-03-28T09:43
в мире
китай
иран
саудовская аравия
си цзиньпин
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии свидетельствует, что урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога соответствует веяниям времени и интересам всех стран, Пекин готов продолжать поддерживать дальнейший процесс диалога между Эр-Риядом и Тегераном, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В марте Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая договорились восстановить дипломатические отношения, разорванные в 2016 году после нападений в Иране на саудовские дипмиссии, спровоцированные казнью в королевстве шиитского духовного лидера Нимра ан-Нимра. "Благодаря совместным усилиям Китая, Саудовской Аравии и Ирана недавно в Пекине был успешно проведен диалог между Саудовской Аравией и Ираном и достигнуты важные результаты, которые будут способствовать улучшению отношений между Эр-Риядом и Тегераном", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. По его словам, достигнутое в Пекине соглашение Тегерана и Эри-Рияда "окажет значительный демонстрационный эффект на укрепление единства и сотрудничества стран региона, а также на ослабление региональной напряженности". "В последнее время заметно усилилась тенденция разрядки в отношениях между странами региона, что в полной мере свидетельствует о том, что урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога и консультаций отвечает воле народов, соответствует веяниям времени и интересам всех стран", - указал китайский лидер. Он также выразил надежду, что Саудовская Аравия и Иран будут придерживаться духа добрососедства и продолжат улучшать отношения на основе достигнутых в Пекине успехов. "Китай готов продолжать поддерживать последующий процесс саудовско-иранского диалога", - указал Си Цзиньпин. Наследный принц Саудовской Аравии в свою очередь заявил, что Эр-Рияд благодарит Китай за активную поддержку улучшения отношений между Саудовской Аравией и Ираном, что в полной мере свидетельствует о роли Китая как ответственной крупной страны. "Китай день ото дня играет все более важную и конструктивную роль в региональных и международных делах, Саудовская Аравия высоко это ценит", – подчеркнул Мухаммед бен Салман.
https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861080280.html
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китай
иран
саудовская аравия
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в мире, китай, иран, саудовская аравия, си цзиньпин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Китай, Иран, Саудовская Аравия, Си Цзиньпин, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Пекин продолжит поддерживать дальнейший процесс диалога Эр-Рияда и Тегерана

© AP Photo / Nournews Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Nournews
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине . Архивное фото
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии свидетельствует, что урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога соответствует веяниям времени и интересам всех стран, Пекин готов продолжать поддерживать дальнейший процесс диалога между Эр-Риядом и Тегераном, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
В марте Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая договорились восстановить дипломатические отношения, разорванные в 2016 году после нападений в Иране на саудовские дипмиссии, спровоцированные казнью в королевстве шиитского духовного лидера Нимра ан-Нимра.
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"Благодаря совместным усилиям Китая, Саудовской Аравии и Ирана недавно в Пекине был успешно проведен диалог между Саудовской Аравией и Ираном и достигнуты важные результаты, которые будут способствовать улучшению отношений между Эр-Риядом и Тегераном", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По его словам, достигнутое в Пекине соглашение Тегерана и Эри-Рияда "окажет значительный демонстрационный эффект на укрепление единства и сотрудничества стран региона, а также на ослабление региональной напряженности".
"В последнее время заметно усилилась тенденция разрядки в отношениях между странами региона, что в полной мере свидетельствует о том, что урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога и консультаций отвечает воле народов, соответствует веяниям времени и интересам всех стран", - указал китайский лидер.
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Он также выразил надежду, что Саудовская Аравия и Иран будут придерживаться духа добрососедства и продолжат улучшать отношения на основе достигнутых в Пекине успехов.
"Китай готов продолжать поддерживать последующий процесс саудовско-иранского диалога", - указал Си Цзиньпин.
Наследный принц Саудовской Аравии в свою очередь заявил, что Эр-Рияд благодарит Китай за активную поддержку улучшения отношений между Саудовской Аравией и Ираном, что в полной мере свидетельствует о роли Китая как ответственной крупной страны.
"Китай день ото дня играет все более важную и конструктивную роль в региональных и международных делах, Саудовская Аравия высоко это ценит", – подчеркнул Мухаммед бен Салман.
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