https://ria.ru/20230328/deepfake-1861163762.html

Дипфейки должны регулироваться законом, заявила Захарова

Дипфейки должны регулироваться законом, заявила Захарова - РИА Новости, 28.03.2023

Дипфейки должны регулироваться законом, заявила Захарова

Государствам необходимо заниматься законодательным регулированием проблемы дипфейков, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:19

2023-03-28T11:19

2023-03-28T11:19

общество

технологии

россия

мария захарова

госдума рф

единая россия

антон горелкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Государствам необходимо заниматься законодательным регулированием проблемы дипфейков, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипфейк - технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей. По словам Захаровой, прежде всего, государства должны быть готовы оперативно мобилизовать очевидцев, которые смогли бы опровергнуть информационный вброс, осуществленный с использованием технологии дипфейка. В начале января РИА Новости сообщили во "ВКонтакте", что соцсеть разрабатывает технологию, позволяющую проверять загруженные на платформу фотографии и видеоролики на наличие манипуляций, связанных с подменой лица, компания планирует запустить функцию в течение полугода. На прошлой неделе замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков.

https://ria.ru/20220625/deepfake-1798068703.html

https://ria.ru/20221124/dipfeyk-1834025623.html

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общество, технологии, россия, мария захарова, госдума рф, единая россия, антон горелкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)