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Дипфейки должны регулироваться законом, заявила Захарова - РИА Новости, 28.03.2023
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11:19 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/deepfake-1861163762.html
Дипфейки должны регулироваться законом, заявила Захарова
Дипфейки должны регулироваться законом, заявила Захарова - РИА Новости, 28.03.2023
Дипфейки должны регулироваться законом, заявила Захарова
Государствам необходимо заниматься законодательным регулированием проблемы дипфейков, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:19
2023-03-28T11:19
общество
технологии
россия
мария захарова
госдума рф
единая россия
антон горелкин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Государствам необходимо заниматься законодательным регулированием проблемы дипфейков, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипфейк - технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей. По словам Захаровой, прежде всего, государства должны быть готовы оперативно мобилизовать очевидцев, которые смогли бы опровергнуть информационный вброс, осуществленный с использованием технологии дипфейка. В начале января РИА Новости сообщили во "ВКонтакте", что соцсеть разрабатывает технологию, позволяющую проверять загруженные на платформу фотографии и видеоролики на наличие манипуляций, связанных с подменой лица, компания планирует запустить функцию в течение полугода. На прошлой неделе замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков.
https://ria.ru/20220625/deepfake-1798068703.html
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общество, технологии, россия, мария захарова, госдума рф, единая россия, антон горелкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Общество, Технологии, Россия, Мария Захарова, Госдума РФ, Единая Россия, Антон Горелкин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Дипфейки должны регулироваться законом, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова считает необходимым законодательно регулировать дипфейки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Государствам необходимо заниматься законодательным регулированием проблемы дипфейков, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипфейк - технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей.
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По словам Захаровой, прежде всего, государства должны быть готовы оперативно мобилизовать очевидцев, которые смогли бы опровергнуть информационный вброс, осуществленный с использованием технологии дипфейка.
«
"Второй момент – это законодательство. Я уверена, что, когда речь идет о дипфейке, это должно быть каким-то образом отрегулировано в праве", - сказала Захарова в эфире программы "Антифейк" на Первом канале.
В начале января РИА Новости сообщили во "ВКонтакте", что соцсеть разрабатывает технологию, позволяющую проверять загруженные на платформу фотографии и видеоролики на наличие манипуляций, связанных с подменой лица, компания планирует запустить функцию в течение полугода.
На прошлой неделе замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков.
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