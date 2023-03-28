https://ria.ru/20230328/dagestan-1861126591.html

В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости, 28.03.2023

В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в Дагестане в ночь на вторник, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:26

2023-03-28T09:26

2023-03-28T09:26

происшествия

каякентский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в Дагестане в ночь на вторник, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Уточняется, что, по информации от Единой дежурной диспетчерской службы, толчки ощущались слабо. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

каякентский район

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каякентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан