https://ria.ru/20230328/dagestan-1861126591.html
В Дагестане произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости, 28.03.2023
В Дагестане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в Дагестане в ночь на вторник, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:26
2023-03-28T09:26
2023-03-28T09:26
происшествия
каякентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в Дагестане в ночь на вторник, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Уточняется, что, по информации от Единой дежурной диспетчерской службы, толчки ощущались слабо. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
каякентский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каякентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Каякентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Дагестане